Персональная подводная лодка ныряет по воду на 100 м и плавает 8 часов (фото, видео)

Подводный электротранспорт Nemo будет продаваться в два раза дешевле, чем раньше.

Компания U-Boat Worx презентовала подводную лодку Nemo на яхт-шоу в Монако в 2021 году. Тогда транспортное средство изготавливалось только под заказ, но теперь производитель решил поставить модель на поток и выпустить 1000 персональный подлодок к к 2030-му, пишет newatlas.com.

С ростом производства цены на аппарат могут снизиться почти вдвое: с $990 тыс. до $599 тыс. Конечно, стоимость по-прежнему будет высокой, и не каждый сможет позволить себе купить персональную подлодку. Но все же такая новость не может не радовать. Издание напоминает, что Nemo разработаны в двух модификациях: одноместная (Nemo 1) и двуместная (Nemo 2), при чем одноместная будет стоить чуть дешевле — $552 тыс. В U-Boat Worx подчеркивают, что новые цены "делают Nemo самым доступным подводным аппаратом на планете".

[ + – ] Транспортировка подлодки Nemo 1

В подложках пассажиры располагаются внутри кабины, имеющей форму купола и выполненной из акрила. В кабине есть кондиционер, портативный контроллер для управления судном и регулировки мощности четырех электрических подруливающих устройств. Оба варианта Nemo могут двигаться со скоростью до 3 узлов, погружаться на глубину до 100 м и обеспечивать до 8 ч автономной работы. Nemo 1 весит 2100 кг, а Nemo 2 — 2500 кг.

Подводный электротранспорт, скорее всего, приглянется владельцам яхт, которые смогут использовать его в качестве катеров. Спустить на воду подлодку можно при помощи специальной пусковой установки. В комплекте также предлагаются прицепы для транспортировки с помощью авто, небольшие вспомогательные суда и плавучие дома для подводных лодок. Таким образом, Nemo можно запускать с берега или с лодочной рампы, а также с яхты.

[ + – ] Подводная лодка Nemo 2 Фото: U-Boat Worx

Приобрести подводную лодку Nemo от U-Boat Worx можно будет в 2023 году. Каждый покупатель сможет пройти двухнедельное обучение, чтобы получить сертификат пилота в субцентре U-Boat Worx на Кюрасао (Карибское море).

Ранее мы сообщали о том, что китайская компания Xiaomi выпустила на рынок портативную батарею, оснащенную солнечной панелью для запитки.