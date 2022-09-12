Персональний підводний човен пірнає водою на 100 м і плаває 8 годин (фото, відео)

Підводний електротранспорт Nemo буде продаватися вдвічі дешевше, ніж раніше.

Компанія U-Boat Worx презентувала підводний човен Nemo на яхт-шоу в Монако у 2021 році. Тоді транспортний засіб виготовлявся тільки на замовлення, але тепер виробник вирішив поставити модель на потік і випустити 1000 персональний підводний човен до 2030-го, пише newatlas.com.

Зі зростанням виробництва ціни на апарат можуть знизитися майже вдвічі: з $990 тис. до $599 тис. Звичайно, вартість, як і раніше, буде високою, і не кожен зможе дозволити собі купити персональний підводний човен. Але все ж таки така новина не може не радувати. Видання нагадує, що Nemo розроблено у двох модифікаціях: одномісна (Nemo 1) і двомісна (Nemo 2), причому одномісна коштуватиме трохи дешевше — $552 тис. У U-Boat Worx підкреслюють, що нові ціни "роблять Nemo найдоступнішим підводним апаратом на планеті".

[ + – ] Транспортування підводного човна Nemo 1

У підводних човнах пасажири розташовуються усередині кабіни, що має форму купола та виконана з акрилу. У кабіні є кондиціонер, портативний контролер для керування судном та регулювання потужності чотирьох електричних пристроїв підрулювання. Обидва варіанти Nemo можуть рухатися зі швидкістю до 3 вузлів, занурюватись на глибину до 100 м та забезпечувати до 8 год автономної роботи. Nemo 1 важить 2100 кг, а Nemo 2 — 2500 кг.

Підводний електротранспорт, швидше за все, сподобається власникам яхт, які зможуть використовувати його як катер. Спустити на воду підводний човен можна за допомогою спеціальної пускової установки. У комплекті також пропонуються причепи для транспортування за допомогою авто, невеликі допоміжні судна та плавучі будинки для підводних човнів. Таким чином Nemo можна запускати з берега або з човнової рампи, а також з яхти.

[ + – ] Підводний човен Nemo 2 Фото: U-Boat Worx

Придбати підводний човен Nemo від U-Boat Worx можна буде у 2023 році. Кожен покупець зможе пройти двотижневе навчання, щоб отримати сертифікат пілота у субцентрі U-Boat Worx на Кюрасао (Карибське море).

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