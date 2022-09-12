Суперхолодильник может охлаждать до температур ниже, чем в открытом космосе: зачем он нужен

Устройство известно под названием Goldeneye и предназначено для квантовых компьютеров, которых еще не существует.

IBM работает над созданием рефрижератора Goldeneye, который будет охлаждать квантовые компьютеры следующего поколения. Инженеры компании заявили, что новое устройство, возможно, не будет использовано ни для одного из существующих процессоров IBM Quantum, однако "Золотой глаз" понадобится в будущем, пишет interestingengineering.com.

Создатели отмечают, что Goldeneye весит 7 тонн, имеет объем 1,7 куб. м и может охлаждать до температур ниже, чем в открытом космосе. Команде IBM удалось успешно охладить холодильник до рабочей температуры (~ 25 мК) и подключить к нему квантовый процессор. Устройство будет располагаться в Центре квантовых вычислений IBM, Поукипзи, штат Нью-Йорк (США), где другая группа исследователей будет изучать крупномасштабные криогенные системы, чтобы понять, какие системы охлаждения могут понадобиться квантовым машинам следующих поколений.

Суперхолодильник располагает совершенно новой конструкцией рамы и криостата, а также модульной конструкцией, которая значительно упростила создание прототипа и его сборку, с которой справились 4 инженера. .

"Большинство рефрижераторов, используемых сегодня, требуют команды операторов, но система Goldeneye полностью автоматизирована. Более того, конструкция располагает стреловым краном, что дает возможность одному специалисту собрать холодильник. А контролировать работу устройства можно удаленно. Для этих целей создана спецплатформа с открытым исходным кодом", — добавили инженеры.

Фокус информировал о том, что разработана технология, способная из любого смартфона сделать квантовый компьютер. Пользователи могут воспользоваться квантовой системой Qian Shi, скачав специальное приложение, разработанное на базе платформы Liang Xi.