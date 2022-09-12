Суперхолодильник може охолоджувати до температур нижче, ніж у відкритому космосі: навіщо він потрібний

Пристрій відомий під назвою Goldeneye і призначений для квантових комп'ютерів, яких ще не існує.

IBM працює над створенням рефрижератора Goldeneye, який охолоджуватиме квантові комп'ютери наступного покоління. Інженери компанії заявили, що новий пристрій, можливо, не буде використаний для жодного з існуючих процесорів IBM Quantum, проте "Золоте око" знадобиться в майбутньому, пише interestingengineering.com.

Автори зазначають, що Goldeneye важить 7 тонн, має обсяг 1,7 куб. м і може охолоджувати до температур нижче, ніж у відкритому космосі. Команді IBM вдалося успішно охолодити холодильник до робочої температури (~ 25 мК) та підключити до нього квантовий процесор. Пристрій розташовуватиметься в Центрі квантових обчислень IBM, Поукіпсі, штат Нью-Йорк (США), де інша група дослідників вивчатиме великомасштабні кріогенні системи, щоб зрозуміти, які системи охолодження можуть знадобитися квантовим машинам наступних поколінь.

Суперхолодильник має в своєму розпорядженні абсолютно нову конструкцію рами і кріостата, а також модульну конструкцію, яка значно спростила створення прототипу і його збірку, з якою впоралися 4 інженери.

"Більшість рефрижераторів, що використовуються сьогодні, вимагають команди операторів, але система Goldeneye повністю автоматизована. Понад те, конструкція має в своєму розпорядженні стріловий кран, що дає можливість одному фахівцеві зібрати холодильник. А контролювати роботу пристрою можна віддалено. Для цих цілей створена спецплатформа з відкритим вихідним кодом", — додали інженери.

Фокус інформував про те, що розроблено технологію, здатну з будь-якого смартфона зробити квантовий комп'ютер. Користувачі можуть скористатися квантовою системою Qian Shi, завантаживши спеціальний додаток, розроблений на базі платформи Liang Xi.