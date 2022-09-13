Вертолеты Black Hawk получили связь 5G от частной компании. Илон Маск тут не при чем

Теперь военные могут обмениваться данными в 6 раз быстрее, чем раньше.

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Lockheed Martin и AT&T загрузили и передали данные о полетах вертолетов Black Hawk в несколько раз быстрее, чем обычно. По словам представителей компаний, результаты эксперимента, проведенного 4 августа 2022 года, демонстрируют, насколько полезными могут быть беспроводные технологии 5-го поколения для вооруженных сил, пишет defensenews.com.

По словам Лэнса Спенсера, исполнительного вице-президента по обороне в AT&T, своевременная и безопасная передача данных о миссиях, а также их оперативный анализ, крайне важны для военных, когда речь заходит о готовности и эффективности.

Во время испытаний компании использовали частную сотовую сеть AT&T для передачи данных из интегрированной системы управления состоянием транспортных средств UH-60M Black Hawk в сеть Lockheed 5G.MIL. Инженеры передали информацию в штаб-квартиру Lockheed Sikorsky в Коннектикуте, а затем снова на испытательный полигон 5G в Колорадо.

По данным Lockheed, процесс извлечения устройства, на котором хранятся данные, его перенос в определенное безопасное место и извлечение ключевой информации обычно занимает 30 мин. Тот же процесс, по словам оборонной фирмы, был выполнен 4 августа менее чем за 5 мин.

"Мы считаем, что 5G обеспечит высокоскоростную и безопасную передачу данных практически на любой линии полета", — заявил Дэн Райс, вице-президент программ 5G.MIL в Lockheed.

И Lockheed, и AT&T работают над тем, чтобы использовать сеть 5G в военных операциях. В конце 2020 года Пентагон объявил об инвестициях в размере $600 млн в тесты 5G на 5-ти военных объектах США. Бюджет были выделен и в 2021 году.

В феврале Lockheed заключила контракт с министерством обороны на сумму $19,3 млн на создание испытательного стенда инфраструктуры связи 5G, получившего название OSIRIS, в Калифорнии для морской пехоты, напоминает медиа.

Фокус информировал ранее, что в КНР опасаются сотрудничества SpaceX с армией США. В Поднебесной считают, что спутниковый интернет от Илона Маска даст американским военным весомое преимущество.