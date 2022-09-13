Гелікоптери Black Hawk отримали зв'язок 5G від приватної компанії. Ілон Маск тут ні до чого

Тепер військові можуть обмінюватися даними у 6 разів швидше, ніж раніше.

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Lockheed Martin і AT&T завантажили та передали дані про польоти вертольотів Black Hawk у кілька разів швидше, ніж зазвичай. За словами представників компаній, результати експерименту, проведеного 4 серпня 2022, демонструють, наскільки корисними можуть бути бездротові технології 5-го покоління для збройних сил, пише defensenews.com.

За словами Ленса Спенсера, виконавчого віцепрезидента з оборони в AT&T, своєчасна та безпечна передача даних про місії, а також їх оперативний аналіз, вкрай важливі для військових, коли йдеться про готовність та ефективність.

Під час випробувань компанії використовували приватну мережу AT&T для передачі даних з інтегрованої системи управління станом транспортних засобів UH-60M Black Hawk в мережу Lockheed 5G.MIL. Інженери передали інформацію до штаб-квартири Lockheed Sikorsky у Коннектикуті, а потім знову на випробувальний полігон 5G у Колорадо.

За даними Lockheed, процес вилучення пристрою, на якому зберігаються дані, його перенесення у певне безпечне місце та вилучення ключової інформації зазвичай займає 30 хв. Той самий процес, за словами оборонної фірми, був виконаний 4 серпня менш ніж за 5 хв.

"Ми вважаємо, що 5G забезпечить високошвидкісну та безпечну передачу даних практично на будь-якій лінії польоту", — заявив Ден Райс, віце-президент програм 5G.MIL у Lockheed.

І Lockheed, і AT&T працюють над тим, щоб використовувати мережу 5G у воєнних операціях. Наприкінці 2020 року Пентагон оголосив про інвестиції у розмірі $600 млн у тести 5G на 5 військових об'єктах США. Бюджет було виділено й у 2021 році.

У лютому Lockheed уклала контракт із міністерством оборони на суму $19,3 млн на створення випробувального стенду інфраструктури зв'язку 5G, який отримав назву OSIRIS, у Каліфорнії для морської піхоти, нагадує медіа.

Фокус інформував раніше, що у КНР побоюються співпраці SpaceX з армією США. У Піднебесній вважають, що супутниковий інтернет від Ілона Маска надасть американським військовим вагому перевагу.