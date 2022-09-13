Стартап разрабатывает лазерный Интернет, который в 100-1000 раз быстрее любого вида связи
Лазерная система связи будет использовать лучи света для передачи данных по воздуху.
Стартап Aalyria разрабатывает систему лазерной связи, которая использует лучи света для передачи данных между базовыми станциями и конечными точками. Подробнее о проекте написало издание theverge.com.
Компания работает непосредственно над лазерным Интернетом Tightbeam и облачным ПО Spacetime, предназначенным для управления постоянно меняющимися соединениями. Задача софта — определить, когда станция Tightbeam (которая может быть наземной или спутниковой) должна будет передать соединение движущемуся объекту, например самолету или лодке. Согласно данным Bloomberg, Aalyria планирует выйти на рынок с готовым оборудованием и софтом в следующем году.
Станции Tightbeam передают данные почти так же, как оптоволоконный кабель, излучая свет из одной точки в другую. Но передача осуществляется по воздуху, а не с помощью физического соединения, что делает его более гибким, особенно на больших расстояниях, пишет СМИ. Компания утверждает, что система работает быстро: "в 100-1000 раз быстрее, чем что-либо другое, доступное сегодня", говорится в пресс-релизе. Похоже, все дело в лазерных лучах — хотя они имеют некоторые потенциальные недостатки в плане надежности, которых нет у оптоволокна, говорится в материале.
Однако инженеры Aalyria заявляют, что нашли способ борьбы с помехами вроде дождя или пыли, которые могут исказить или рассеять свет, используемый для передачи данных. Однако подробностей они не раскрыли.
Согласно CNBC, в стартапе уверены, что их технология лазерной связи будет использоваться для предоставления услуг самолетам, кораблям, сотовой связи и спутниковой связи. Используя больше радиоволн, Starlink начинает предоставлять Wi-Fi некоторым авиакомпаниям и круизным лайнерам, а также клиентам RV и домашний Интернет. "Похоже, что компания стремится конкурировать со SpaceX с точки зрения предлагаемых услуг", — заключают журналисты.
Ранее мы писали о том, что компания Google протянула подводный кабель из Португалии в Африку, чтобы обеспечить два континента Интернетом. Стоимость проекта составила $1 млрд.