Стартап разрабатывает лазерный Интернет, который в 100-1000 раз быстрее любого вида связи

Лазерная система связи будет использовать лучи света для передачи данных по воздуху.

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Стартап Aalyria разрабатывает систему лазерной связи, которая использует лучи света для передачи данных между базовыми станциями и конечными точками. Подробнее о проекте написало издание theverge.com.

Компания работает непосредственно над лазерным Интернетом Tightbeam и облачным ПО Spacetime, предназначенным для управления постоянно меняющимися соединениями. Задача софта — определить, когда станция Tightbeam (которая может быть наземной или спутниковой) должна будет передать соединение движущемуся объекту, например самолету или лодке. Согласно данным Bloomberg, Aalyria планирует выйти на рынок с готовым оборудованием и софтом в следующем году.

Станции Tightbeam передают данные почти так же, как оптоволоконный кабель, излучая свет из одной точки в другую. Но передача осуществляется по воздуху, а не с помощью физического соединения, что делает его более гибким, особенно на больших расстояниях, пишет СМИ. Компания утверждает, что система работает быстро: "в 100-1000 раз быстрее, чем что-либо другое, доступное сегодня", говорится в пресс-релизе. Похоже, все дело в лазерных лучах — хотя они имеют некоторые потенциальные недостатки в плане надежности, которых нет у оптоволокна, говорится в материале.

Однако инженеры Aalyria заявляют, что нашли способ борьбы с помехами вроде дождя или пыли, которые могут исказить или рассеять свет, используемый для передачи данных. Однако подробностей они не раскрыли.

Согласно CNBC, в стартапе уверены, что их технология лазерной связи будет использоваться для предоставления услуг самолетам, кораблям, сотовой связи и спутниковой связи. Используя больше радиоволн, Starlink начинает предоставлять Wi-Fi некоторым авиакомпаниям и круизным лайнерам, а также клиентам RV и домашний Интернет. "Похоже, что компания стремится конкурировать со SpaceX с точки зрения предлагаемых услуг", — заключают журналисты.

Ранее мы писали о том, что компания Google протянула подводный кабель из Португалии в Африку, чтобы обеспечить два континента Интернетом. Стоимость проекта составила $1 млрд.