Стартап розробляє лазерний інтернет, який у 100-1000 разів швидший за будь-який вид зв'язку

Лазерна система зв'язку використовуватиме промені світла для передачі даних повітрям.

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Стартап Aalyria розробляє систему лазерного зв'язку, яка використовує промені світла для передачі даних між базовими станціями і кінцевими точками. Докладніше про проєкт написало видання theverge.com.

Компанія працює безпосередньо над лазерним інтернетом Tightbeam та хмарним ПЗ Spacetime, призначеним для управління постійно змінними з'єднаннями. Завдання софту — визначити, коли станція Tightbeam (яка може бути наземною або супутниковою) повинна буде передати з'єднання рухомому об'єкту, наприклад, літаку або човну. За даними Bloomberg, Aalyria планує вийти на ринок із готовим обладнанням та софтом наступного року.

Станції Tightbeam передають дані майже так, як оптоволоконний кабель, випромінюючи світло з однієї точки в іншу. Але передача здійснюється повітрям, а не за допомогою фізичного з'єднання, що робить його гнучкішим, особливо на великих відстанях, пише ЗМІ. Компанія стверджує, що система працює швидко: "у 100-1000 разів швидше, ніж будь-що інше, доступне сьогодні", йдеться у пресрелізі. Схоже, вся річ у лазерних променях — хоча вони мають деякі потенційні недоліки в плані надійності, яких немає в оптоволокна, йдеться у матеріалі.

Однак інженери Aalyria заявляють, що знайшли спосіб боротьби з перешкодами на зразок дощу або пилу, які можуть спотворити або розсіяти світло, яке використовується для передачі даних. Проте подробиць вони не розкрили.

Згідно з CNBC, у стартапі впевнені, що їхня технологія лазерного зв'язку використовуватиметься для надання послуг літакам, кораблям, стільниковому зв'язку та супутниковому зв'язку. Використовуючи більше радіохвиль, Starlink починає надавати Wi-Fi деяким авіакомпаніям та круїзним лайнерам, а також клієнтам RV та домашній Інтернет. "Схоже, що компанія прагне конкурувати зі SpaceX з погляду запропонованих послуг", — підсумували журналісти.

Раніше ми писали про те, що компанія Google простягла підводний кабель із Португалії до Африки, щоб забезпечити два континенти Інтернетом. Вартість проєкту становила $1 млрд.