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Диджитал

Дроны не могут летать над Лондоном, пока не пройдут похороны королевы Елизаветы II

дроны, БПЛА, беспилотники, квадрокоптеры

Запрет касается воздушных шаров, воздушных змеев и парашютов.

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Многие операторы дронов надеялись заснять траурную процессию в центре Лондона, однако все полеты БПЛА над центром столицы Англии, включая день похорон королевы Елизаветы II, запрещены на официальном уровне, пишет dronedj.com.

С 9 по 19 сентября 2022 года полеты беспилотников над центром Лондона недопустимы. Известно, что церемония в честь покойной королевы Елизаветы II начнется в среду и завершится погребением на территории Виндзорского замка в понедельник. Похоронный кортеж проследует из Букингемского дворца в Вестминстер-холл для службы, на которой будет присутствовать королевская семья. После этого попрощаться с Ее Величеством смогут ее подданные. Большие скопления людей, как известно, считаются угрозой безопасности, поэтому Управлением гражданской авиации Великобритании и было принято решение запретить полеты дронов над центром Лондона.

Запрет на полет любого несанкционированного устройства, "небольшого воздушного шара, любого воздушного змея весом не более 2 кг, любого беспилотного летательного аппарата и любого парашюта" над центром Лондона официально распространяется с дня кончины королевы, 9 сентября, до 19 сентября.

В полиции заявили, что любой, кто нарушит запрет на использование беспилотных летательных аппаратов над Лондоном до похорон королевы в понедельник, понесет наказание.

"Мы будем принимать принудительные меры против любого, кто использует беспилотник без разрешения в зоне ограниченного доступа, которая охватывает большую часть центра Лондона", — сообщили в полиции. "Ограничения введены для общественной безопасности. Любые нарушения могут привести к судебному преследованию и аресту вашего БПЛА".

Правоохранители также указали координаты запретной зоны, которые охватывают "прямую линию, соединяющую следующие точки: i. 513613N 0001646W, ii. 513611N 0000311W, и b) дуга окружности радиусом 17 морских миль по часовой стрелке с центром в 512812N 0002713W, от 513613N 0000311W до 512013N 0000316W, и c) прямая линия, последовательно соединяющая следующие точки: i. 512013N 0000316W, ii. 512015N 0001648W, и d) дуга окружности радиусом 13 морских миль по часовой стрелке с центром в точке 512812N 0000020W, от 512015N 0001648W до 513613N 0001646W".

Теперь никто не может утверждать, что его не предупреждали, говорится в материале.

Ранее мы сообщали, что при помощи специального девайса квадрокоптеры могут вообще не приземляться никогда.