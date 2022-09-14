Дрони не можуть літати над Лондоном, поки не пройдуть похорони королеви Єлизавети II

Заборона стосується повітряних куль, повітряних зміїв та парашутів.

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Багато операторів дронів сподівалися зняти траурну процесію в центрі Лондона, проте всі польоти БПЛА над центром столиці Англії, включаючи день похорону королеви Єлизавети II, заборонені на офіційному рівні, пише dronedj.com.

З 9 по 19 вересня 2022 польоти безпілотників над центром Лондона неприпустимі. Відомо, що церемонія на честь покійної королеви Єлизавети II розпочнеться у середу та завершиться похованням на території Віндзорського замку у понеділок. Похоронний кортеж пройде з Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу для служби, на якій буде присутня королівська родина. Після цього попрощатися з Її Величністю зможуть її піддані. Великі скупчення людей, як відомо, вважають загрозою безпеці, тому Управління цивільної авіації Великобританії і ухвалило рішення заборонити польоти дронів над центром Лондона.

Заборона на політ будь-якого несанкціонованого пристрою, "невеликої повітряної кулі, будь-якої повітряного змія вагою не більш як 2 кг, будь-якого безпілотного літального апарату та будь-якого парашута" над центром Лондона офіційно поширюється з дня смерті королеви, 9 вересня, до 19 вересня.

У поліції заявили, що будь-кого, хто порушить заборону на використання безпілотних літальних апаратів над Лондоном до похорону королеви в понеділок, покарають.

"Ми вживатимемо примусових заходів проти будь-кого, хто використовує безпілотник без дозволу в зоні обмеженого доступу, яка охоплює більшу частину центру Лондона", — повідомили в поліції. "Обмеження введені для громадської безпеки. Будь-які порушення можуть призвести до судового переслідування та арешту вашого БПЛА".

Правоохоронці також вказали координати забороненої зони, які охоплюють "пряму лінію, що з'єднує наступні точки: i. 513613N 0001646W, ii. 513611N 0000311W, і b) дуга кола радіусом 17 морських миль за годинниковою стрілкою 13 0000316W, і c) пряма лінія, послідовно поєднуючи наступні точки: i. 512013N 0000316W, ii. 512015N 0001648W, і d) дуга кола радіусом 13 морських миль за годинниковою стрілкою з центром у точці 512812N 0000020W, от 512015N 0001648W до 513613N 0001646W".

Наразі ніхто не може стверджувати, що його не попереджали, йдеться у матеріалі.

Раніше ми повідомляли, що за допомогою спеціального девайса квадрокоптери можуть взагалі ніколи не приземлятися.