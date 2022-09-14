Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал

Дрони не можуть літати над Лондоном, поки не пройдуть похорони королеви Єлизавети II

дрони, БПЛА, безпілотники, квадрокоптери

Заборона стосується повітряних куль, повітряних зміїв та парашутів.

Related video

Багато операторів дронів сподівалися зняти траурну процесію в центрі Лондона, проте всі польоти БПЛА над центром столиці Англії, включаючи день похорону королеви Єлизавети II, заборонені на офіційному рівні, пише dronedj.com.

З 9 по 19 вересня 2022 польоти безпілотників над центром Лондона неприпустимі. Відомо, що церемонія на честь покійної королеви Єлизавети II розпочнеться у середу та завершиться похованням на території Віндзорського замку у понеділок. Похоронний кортеж пройде з Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу для служби, на якій буде присутня королівська родина. Після цього попрощатися з Її Величністю зможуть її піддані. Великі скупчення людей, як відомо, вважають загрозою безпеці, тому Управління цивільної авіації Великобританії і ухвалило рішення заборонити польоти дронів над центром Лондона.

Заборона на політ будь-якого несанкціонованого пристрою, "невеликої повітряної кулі, будь-якої повітряного змія вагою не більш як 2 кг, будь-якого безпілотного літального апарату та будь-якого парашута" над центром Лондона офіційно поширюється з дня смерті королеви, 9 вересня, до 19 вересня.

У поліції заявили, що будь-кого, хто порушить заборону на використання безпілотних літальних апаратів над Лондоном до похорону королеви в понеділок, покарають.

"Ми вживатимемо примусових заходів проти будь-кого, хто використовує безпілотник без дозволу в зоні обмеженого доступу, яка охоплює більшу частину центру Лондона", — повідомили в поліції. "Обмеження введені для громадської безпеки. Будь-які порушення можуть призвести до судового переслідування та арешту вашого БПЛА".

Правоохоронці також вказали координати забороненої зони, які охоплюють "пряму лінію, що з'єднує наступні точки: i. 513613N 0001646W, ii. 513611N 0000311W, і b) дуга кола радіусом 17 морських миль за годинниковою стрілкою 13 0000316W, і c) пряма лінія, послідовно поєднуючи наступні точки: i. 512013N 0000316W, ii. 512015N 0001648W, і d) дуга кола радіусом 13 морських миль за годинниковою стрілкою з центром у точці 512812N 0000020W, от 512015N 0001648W до 513613N 0001646W".

Наразі ніхто не може стверджувати, що його не попереджали, йдеться у матеріалі.

Раніше ми повідомляли, що за допомогою спеціального девайса квадрокоптери можуть взагалі ніколи не приземлятися.