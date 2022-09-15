Представлен первый в мире планшет с батарей 20000 мАч: получить можно бесплатно (видео)

Oukitel RT2 не боится воды, грязи, холода, жары и сильных ударов, а батарея держит заряд до 900 часов.

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Китайский производитель сверхзащищенной техники Oukitel представил планшет RT2 для самых тяжелых условий. Информация о новинке опубликована на официальном сайте компании.

Одной из главных особенностей Oukitel RT2 стал аккумулятор емкостью 20 000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт. По словам разработчика, одного заряда хватает на 900 ч работы в режиме ожидания, 15 ч просмотра видео или 15 ч видеоигр. В сочетании с защитой военного уровня, столь мощная батарея позволяет брать планшет куда угодно, не боясь за его сохранность. Для связи предусмотрены слот под SIM-карту, модем с поддержкой LTE и модуль Wi-Fi.

Oukitel RT2 получил усиленный корпус, выполненный по стандартам MIL-STD-810H, IP68 и IP69K. Это значит, что он продолжит исправно работать после падений с высоты до 1,5 метра, ударов, погружения в воду на 1,5 м в течение 30 мин., контакта с пылью и песком, при температуре от -60 до +60 градусов по Цельсию. Зарядный порт устройства закрыт резиновой заглушкой, которая также предотвращает попадания жидкостей и грязи.

Технические характеристики планшета Oukitel RT2:

Процессор: MediaTek MT8788

Объем памяти: 8 ГБ, 128 ГБ

Экран: LCD

Фронтальная камера: +

Емкость аккумулятора: 20000 мАч

За производительность отвечает не самый мощный процессор MediaTek MT8788, оснащенный 8-ю ядрами с частотой 2 ГГц, а также 8 ГБ оперативной памяти. Объем внутренней памяти составляет 128 ГБ, но ее можно увеличить при помощи SD-карты. Oukitel RT2 располагает LCD-экран с диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1920х1080 пикселей. Фронтальная камера на 16 Мп расположена таким образом, чтобы пользователь постоянно отображался по центру во время сеансов видеосвязи.

С 1 по 18 сентября Oukitel проводит конкурс, который позволит получить планшет совершенно бесплатно — для этого нужно авторизоваться на сайте и выполнить условия, указанные на странице, такие как подписаться на YouTube или email-рассылку. Мировая премьера запланирована на 19 сентября, имена победителей опубликуют на страницах компании в социальных сетях.

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