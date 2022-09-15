Представлений перший у світі планшет з батареєю 20000 мАг: отримати можна безплатно (відео)

Oukitel RT2 не боїться води, бруду, холоду, спеки та сильних ударів, а батарея тримає заряд до 900 годин.

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Китайський виробник надзахищеної техніки Oukitel представив планшет RT2 для найважчих умов. Інформація про новинку опублікована на офіційному сайті компанії.

Однією з головних особливостей Oukitel RT2 став акумулятор місткістю 20 000 мАг, який підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт. За словами розробника, одного заряду вистачає на 900 годин роботи в режимі очікування, 15 годин перегляду відео або 15 годин відеоігор. У поєднанні із захистом військового рівня настільки потужна батарея дозволяє брати планшет куди завгодно, не боячись за його збереження. Для зв'язку передбачено слот під SIM-карту, модем з підтримкою LTE та модуль Wi-Fi.

Oukitel RT2 отримав посилений корпус, виконаний за стандартами MIL-STD-810H, IP68 та IP69K. Це означає, що він продовжить працювати після падінь з висоти до 1,5 метра, ударів, занурення у воду на 1,5 м протягом 30 хв, контакту з пилом і піском, за температури від -60 до +60 градусів за Цельсієм. Зарядний порт пристрою закритий гумовою заглушкою, яка також запобігає потраплянню рідин та бруду.

Технічні характеристики планшета Oukitel RT2:

Процесор: MediaTek MT8788

Місткість пам'яті: 8 ГБ, 128 ГБ

Екран: LCD

Фронтальна камера: +

Місткість акумулятора: 20000 мАг

За продуктивність відповідає не найпотужніший процесор MediaTek MT8788, оснащений 8-ма ядрами з частотою 2 ГГц, а також 8 ГБ оперативної пам'яті. Місткість внутрішньої пам'яті становить 128 ГБ, але її можна збільшити за допомогою картки SD. Oukitel RT2 має LCD-екран з діагоналлю 10,1 дюйма і роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Фронтальна камера на 16 Мп розташована так, щоб користувач постійно показувався по центру під час сеансів відеозв'язку.

З 1 по 18 вересня Oukitel проводить конкурс, який дозволить отримати планшет абсолютно безплатно — для цього потрібно авторизуватися на сайті та виконати умови, вказані на сторінці, такі як підписатися на YouTube чи email-розсилку. Світову прем'єру заплановано на 19 вересня, імена переможців опублікують на сторінках компанії у соціальних мережах.

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