Интернет Starlink заработал в Антарктиде. Минус 30 по Цельсию и пингвины — не помеха

Согласно данным астронома Джонатана Макдауэлла, SpaceX уже запустила более 3200 спутников на низкую околоземную орбиту

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Интернет Starlink теперь доступен в одном из самых отдаленных регионов мира — Антарктиде. Теперь с уверенностью можно сказать, что делает сервис доступен на всех семи континентах, сообщает interestingengineering.com.

Национальный научный фонд США заявил, что ученые протестировали терминал Starlink на станции Мак-Мердо, расположенном на острове у побережья Антарктиды. В SpaceX подтвердили, что "Starlink есть на всех семи континентах".

Согласно данным астронома Джонатана Макдауэлла, SpaceX уже запустила более 3200 спутников на низкую околоземную орбиту, что обеспечило покрытие различных отдаленных мест вроде станции Мак-Мердо. Ранее ученые использовали спутниковый Интернет от других провайдеров, и качество широкополосного доступа должно было распределяться по 17-мегабитному соединению для всего исследовательского центра, где работает более 1000 человек. Теперь исследователи получат более быстрый Интернет, потому что спутники Starlink располагаются на низких орбитах. Также издание подчеркивает, что спутниковые "тарелки" "Старлинк" выдерживают экстремальные температуры до -30 градусов по Цельсию.

В июле 2022-го SpaceX отправила в космос 46 спутников Starlink на орбиту для обеспечения покрытия самых холодных и отдаленных районов Земли вроде Аляски, Северной Канады, Гренландии и стран Северной Европы.

В прошлом году SpaceX запустила 51 модернизированную ретрансляционную станцию ​​на полярную орбиту с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Обычно спутники Starlink получают интернет-данные, полагаясь на наземные станции на поверхности планеты. Но это был первый полет проекта на орбиту вокруг полюсов Земли с использованием "новых интернет-маяков с лазерными линиями связи между спутниками, чтобы свести к минимуму потери времени при передаче данных через наземные станции".

Фокус сообщал о том, что SpaceX и Apple провели переговоры касательно внедрения технологии поддержки спутникового Интернета гаджетами вроде iPhone 14.