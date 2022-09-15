Інтернет Starlink запрацював в Антарктиді. Мінус 30 за Цельсієм та пінгвіни — не перешкода

За даними астронома Джонатана Макдавелла, SpaceX вже запустила понад 3200 супутників на низьку навколоземну орбіту

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Інтернет Starlink тепер доступний в одному з найвіддаленіших регіонів світу — Антарктиді. Тепер з упевненістю можна сказати, що робить сервіс доступним на всіх семи континентах, повідомляє interestingengineering.com.

Національний науковий фонд США заявив, що вчені протестували термінал Starlink на станції Мак-Мердо, розташованому на острові біля узбережжя Антарктиди. У SpaceX підтвердили, що "Starlink є на всіх семи континентах".

За даними астронома Джонатана Макдауелла, SpaceX вже запустила понад 3200 супутників на низьку навколоземну орбіту, що забезпечило покриття різних віддалених місць на кшталт станції Мак-Мердо. Раніше вчені використовували супутниковий Інтернет від інших провайдерів, і якість широкосмугового доступу мала розподілятися по 17-мегабітному з'єднанню для всього дослідницького центру, де працює понад 1000 осіб. Тепер дослідники отримають швидший інтернет, тому що супутники Starlink розташовуються на низьких орбітах. Також видання наголошує, що супутникові "тарілки" "Старлінк" витримують екстремальні температури до -30 градусів за Цельсієм.

У липні 2022-го SpaceX відправила до космосу 46 супутників Starlink на орбіту для забезпечення покриття найхолодніших і найвіддаленіших районів Землі на кшталт Аляски, Північної Канади, Гренландії та країн Північної Європи.

Торік SpaceX запустила 51 модернізовану ретрансляційну станцію на полярну орбіту з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Зазвичай супутники Starlink отримують інтернет-дані, покладаючись на станції наземні на поверхні планети. Але це був перший політ проєкту на орбіту навколо полюсів Землі з використанням "нових інтернет-маяків із лазерними лініями зв'язку між супутниками, щоб звести до мінімуму втрати часу під час передачі даних через наземні станції".

Фокус повідомляв про те, що SpaceX і Apple провели переговори щодо впровадження технології підтримки супутникового інтернету гаджетами на зразок iPhone 14.