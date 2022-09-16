Ирландия построит гигантский аккумулятор, от которого сможет работать вся страна

Запаса энергии хватит всего на 3-4 минуты, но этого достаточно, чтобы подстраховать нестабильные солнечные и ветровые электростанции.

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В Ирландии начали строительство гигантского аккумулятора Shannonbridge B, который будет поддерживать электроснабжение всей страны в случае перебоев. Подробности обнародовало издание Westmeath Independent.

Высокотехнологический проект стоимостью 130 миллионов евро совместно разработали компании Lumcloon Energy (Ирландия) и Hanwha Energy (Корея). Они впервые в мире объединят огромную батарею высокой емкостью с синхронным конденсатором — это двигатели, которые могут работать на холостом ходу и вырабатывать реактивную мощность при минимальных затратах энергии. Строительство объекта должно начаться в деревне Шеннонбридж конце 2022 года, а его сдача запланирована на конец 2024 года.

Общая мощность аккумулятор должна составить 170 МВтч — этого хватит, чтобы обеспечить всю Ирландию электроэнергией на 3-4 минуты в случае внезапного сбоя. Главным предназначением установки станет поддержка выработки электроэнергии из возобновляемых источников, таких как ветровые и солнечные станции.

Страна постепенно отказывается от ископаемого топлива и переходит на экологически чистую энергию, однако добыча из возобновляемых источников весьма нестабильна, ведь сильно зависит от погодных условий. Новый аккумулятор будет компенсировать перепады и скачки внутри национальной сети, а вместе с тем — поддержит энергетическую независимость страны.

"В последние месяцы очень реальные последствия изменения климата, аморальная война России с Украиной и коллективный ответ Европы продемонстрировали необходимость добиться срочного прогресса в отказе от ископаемого топлива", — высказался премьер-министр Ирландии Михол Мартин, открывший строительство объекта. — "Этот проект показывает тот тип инфраструктуры, который нужен нам для декарбонизации нашего электроэнергетического сектора и надежных поставок энергии в это критическое время".

Ранее в Финляндии построили первую в мире песочную батарею. Она преобразовывает электричество из возобновляемых источников в тепло, которое можно очень долго хранить и использовать для отопления жилых домов в случае сильного похолодания.

Писали также, что ученые научились делать хорошие аккумуляторы из панцирей ракообразных. В них содержится вещество под названием хитозан, который может выступать электролитом в батареях с цинковыми электродами. Панцири же можно в больших количествах получать из отходов пищевой промышленности.