Ірландія збудує гігантський акумулятор, від якого зможе працювати вся країна

Запасу енергії вистачить лише на 3-4 хвилини, але цього достатньо, щоб підстрахувати нестабільні сонячні та вітрові електростанції.

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В Ірландії розпочали будівництво гігантського акумулятора Shannonbridge B, який підтримуватиме електропостачання всієї країни в разі перебоїв. Подробиці оприлюднило видання Westmeath Independent.

Високотехнологічний проєкт вартістю 130 мільйонів євро спільно розробили компанії Lumcloon Energy (Ірландія) та Hanwha Energy (Корея). Вони вперше у світі об'єднають величезну батарею високою ємністю із синхронним конденсатором — це двигуни, які можуть працювати на холостому ходу й виробляти реактивну потужність за мінімальних витрат енергії. Будівництво об'єкта має розпочатися в селі Шеннонбридж наприкінці 2022 року, а його здавання заплановане на кінець 2024 року.

Загальна потужність акумулятора повинна скласти 170 МВтч — цього вистачить, щоб забезпечити всю Ірландію електроенергією на 3-4 хвилини в разі раптового збою. Головним призначенням установки стане підтримка вироблення електроенергії з відновлюваних джерел, таких як вітрові та сонячні станції.

Країна поступово відмовляється від викопного палива та переходить на екологічно чисту енергію, проте видобуток із відновлюваних джерел дуже нестабільний, адже залежить від погодних умов. Новий акумулятор компенсуватиме перепади й стрибки всередині національної мережі, а водночас підтримає енергетичну незалежність країни.

"В останні місяці дуже реальні наслідки зміни клімату, аморальна війна Росії з Україною та колективна відповідь Європи продемонстрували необхідність досягти термінового прогресу у відмові від викопного палива, — висловився прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, який відкрив будівництво об'єкта. — Цей проєкт показує той тип інфраструктури, який потрібен нам для декарбонізації нашого електроенергетичного сектора та надійного постачання енергії в цей критичний час".

Раніше у Фінляндії побудували першу у світі пісочну батарею. Вона перетворює електрику з відновлюваних джерел на тепло, яке можна довго зберігати й використовувати для опалення житлових будинків у разі сильного похолодання.

Писали також, що вчені навчилися робити хороші акумулятори з ракоподібних панцирів. Вони містять речовину під назвою хітозан, яка може виступати електролітом у батареях із цинковими електродами. Панцирі можна у великих кількостях отримувати з відходів харчової промисловості.