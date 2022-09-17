Tesla не открывала двери своему владельцу, пока он не заплатит $26 тыс. за новую батарею

Раздосадованный автовладелец назвал электромобиль "мусором", за который он когда-то заплатил $140 тыс.

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Марио Селайя из Канады записал видео в TikTok, в котором рассказал, что его автомобиль Tesla автоматически заблокировался, когда разрядился аккумулятор. Подробности рассказало издание unilad.com.

Раздосадованный Селайя назвал электромобиль "мусором", а ведь за этот "мусор" он когда-то заплатил ни много, ни мало $140 тыс.

По словам автовладельца, он решил продать машину после того, как "умер" ее аккумулятор. Марио не хотел платить за замену батареи, а потому определил более низкую цену на авто. Однако Tesla заблокировала все двери и не хотела открываться. Марио это очень разозлило, потому что, по иронии судьбы, документы, подтверждающие право собственности, находились в салоне.

Горе-владелец решил поинтересоваться у своих подписчиков, как ему быть и записал видеообращение в TikTok. Кто-то советовал попытаться снять дверь, но Селайя сказал, что у него "нет на это времени". Позже ему удалось получить нотариально заверенную копию документов, заплатив $30.

Разочарованный автомобилист сказал, что купил машину еще в 2013 году. Позже выяснилось, что такие модели, как у него, и модели 2014 года выпуска имеют проблемные кузовы: если где-то собирается конденсат, протекает и попадает на батарею, со временем она выходит из строя, говорится в материале.

Селайя хочет изучить эту проблему. Он связался с экспертами из Transport Canada, а также с другим владельцем Tesla, который столкнулся с точно такой же проблемой.

"Tesla пытается скрыть этот недостаток", — сказал он. "Они не дают никаких объяснений, почему батарея "умерла".

Также Марио отметил, что "услуги Tesla не включают проверку очень дорогой батареи".

"Я больше никогда не куплю Tesla", — прокомментировал Селайя. "Держитесь подальше от Tesla. Это некачественные автомобили, некачественное производство".

К счастью для Селайи, он смог продать свой злосчастный электрокар, и сообщил в TikTok, что новый владелец планирует разобрать машину, чтобы зарядить ее.

Ранее мы писали о том, что американские инженеры нашли способ, как отремонтировать вышедший из строя аккумулятор Tesla не за $26 тыс., а всего за $5 тыс.