Tesla не відчиняла двері своєму власнику, поки він не заплатить $26 тис. за нову батарею

Роздратований автовласник назвав електромобіль "сміттям", за яке він колись заплатив $140 тис.

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Маріо Селайя з Канади записав відео в TikTok, де розповів, що його автомобіль Tesla автоматично заблокувався, коли розрядився акумулятор. Деталі розповіло видання unilad.com.

Роздратований Селайя назвав електромобіль "сміттям", проте за це "сміття" він колись заплатив ні багато, ні мало — $140 тис.

За словами автовласника, він вирішив продати машину після того, як "помер" її акумулятор. Маріо не хотів платити за заміну батареї, тому визначив нижчу ціну на авто. Однак Tesla заблокувала всі двері і не хотіла відчинятися. Маріо це дуже розлютило, бо, за іронією долі, документи, що підтверджують право власності, перебували у салоні.

Горе-власник вирішив поцікавитися у своїх підписників, як йому бути і записав відеозвернення у TikTok. Хтось радив спробувати зняти двері, але Селая сказав, що у нього "немає на це часу". Пізніше йому вдалося отримати нотаріально засвідчену копію документів, заплативши $30.

Розчарований автомобіліст сказав, що купив машину ще у 2013 році. Пізніше з'ясувалося, що такі моделі, як у нього, та моделі 2014 року випуску мають проблемні кузови: якщо десь збирається конденсат, протікає та потрапляє на батарею, згодом вона виходить з ладу, йдеться у матеріалі.

Селайя хоче вивчити цю проблему. Він зв'язався з експертами з Transport Canada, а також з іншим власником Tesla, який зіткнувся з такою самою проблемою.

"Tesla намагається приховати цей недолік", — сказав він. "Вони не дають жодних пояснень, чому батарея "померла".

Також Маріо зазначив, що "послуги Tesla не включають перевірку дуже дорогої батареї".

"Я більше ніколи не куплю Tesla", — прокоментував Селайя. "Тримайтеся подалі від Tesla. Це неякісні автомобілі, неякісне виробництво".

На щастя для Селайя, він зміг продати свій злощасний електрокар, і повідомив TikTok, що новий власник планує розібрати машину, щоб зарядити її.

Раніше ми писали про те, що американські інженери знайшли спосіб, як відремонтувати акумулятор Tesla, що вийшов з ладу, не за $26 тис., а всього за $5 тис.