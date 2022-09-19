Xiaomi выпустила обогреватель MIJIA Graphene: "умный" и дешевый (фото)

Устройство понимает голосовые команды, складывается пополам, имеет сенсорный экран и стоит $115.

Related video

Xiaomi выпустила сверхтонкую модель складного обогревателя MIJIA Graphene Electric Heater. Пока что гаджет доступен только в Китае, пишет gizmochina.com.

Новый электронагреватель доступен для предварительного заказа с середины сентября. Устройство мощностью 2,22 кВт может сделать температуру в комнате на 5ºC выше за 10 минут. Оно очень компактное, так как складывается пополам, и может поместиться в любом шкафу. Толщина гаджета составляет 6 см, а длина — 1,5 м (в разложенном виде). Для удобства нагреватель можно свернуть под углом 90 градусов.

В складном электронагревателе MIJIA Graphene используется нагревательный элемент длиной 1,29 м, изготовленный из графена, для более эффективного нагрева. Инженеры Xiaomi говорят, что такой метод нагрева не сушит воздух, так что вреда для кожи или дыхательных путей не будет.

[ + – ] обогреватель Xiaomi MIJIA Graphene Фото: Xiaomi

Аппарат поддерживает постоянную температуру, имеет переключатель защиты от перегрева, что обеспечивает безопасность использования. Пользователи могут регулировать температуру с помощью сенсорного экрана. Можно также установить таймер на срок до 12 ч. Кроме того, модель располагает функцией распознавания голосовых команд благодаря технологии Xiao AI или приложения MIJIA.

Электрический нагреватель Xiaomi MIJIA Graphene стоит 799 юаней (115 долларов США). Первоначальная цена электронагревателя составляет 899 юаней (130 долларов США). Xiaomi еще не предоставила информацию о глобальной доступности и ценах на продукт. Также неясно, когда будут сделаны первые поставки после того, как начнется процесс предварительного заказа.

Ранее Фокус писал о том, что смартфоны китайского производства будут продаваться дороже, чем раньше из-за подорожания производства лития, используемого в батареях.