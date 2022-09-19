Xiaomi випустила обігрівач MIJIA Graphene: "розумний" та дешевий (фото)

Пристрій розуміє голосові команди, складається навпіл, має сенсорний екран і коштує $115.

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Xiaomi випустила надтонку модель складаного обігрівача MIJIA Graphene Electric Heater. Поки гаджет доступний лише у Китаї, пише gizmochina.com.

Новий електронагрівач доступний для попереднього замовлення з середини вересня. Пристрій потужністю 2,22 кВт може зробити температуру в кімнаті на 5ºC вище за 10 хвилин. Він дуже компактний, тому що складається навпіл, і може поміститися в будь-якій шафі. Товщина гаджета становить 6 см, а довжина — 1,5 м (у розкладеному вигляді). Для зручності нагрівач можна згорнути під кутом 90 градусів.

У складному електронагрівачі MIJIA Graphene використовується нагрівальний елемент довжиною 1,29 м, виготовлений з графену, для ефективнішого нагрівання. Інженери Xiaomi кажуть, що такий метод нагрівання не сушить повітря, тому шкоди для шкіри або дихальних шляхів не буде.

[ + – ] Обігрівач Xiaomi MIJIA Graphene Фото: Xiaomi

Апарат підтримує постійну температуру, має перемикач захисту від перегріву, що гарантує безпеку використання. Користувачі можуть регулювати температуру за допомогою сенсорного екрана. Можна також встановити таймер на термін до 12 год. Крім того, модель має функцію розпізнавання голосових команд завдяки технології Xiao AI або програми MIJIA.

Електричний нагрівач Xiaomi MIJIA Graphene коштує 799 юанів (115 доларів США). Початкова ціна електронагрівача складає 899 юанів (130 доларів США). Xiaomi ще не надала інформацію про глобальну доступність та ціни на продукт. Також неясно, коли зроблять перші поставки після того, як розпочнеться процес попереднього замовлення.

Раніше Фокус писав про те, що смартфони китайського виробництва продаватимуться дорожче, ніж раніше через подорожчання виробництва літію, що використовується в батареях.