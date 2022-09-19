"Личный" самолет летает со скоростью 225 км/ч и помещается в гараже (фото)

Для зарядки аккумулятора с 20% до 80% аппарату требуется не более 20 минут.

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Аэрокосмическая компания Doroni (США) начала принимать предварительные заказы на электросамолет собственного производства. Подробности о eVTOL H1 рассказало издание interestingengineering.com.

Doroni позиционирует свой eVTOL как персональный летательный аппарат, а не такси, транспортирующее разных пассажиров по определенным маршрутам. Инженеры сделали систему управления этим видом транспорта максимально простой. Издание подчеркивает, что управлять, к примеру, вертолетом или обычным самолетом намного сложнее.

Представители компании недавно заявили о намерении "демократизировать" авиацию общего назначения, используя безопасный, "полуавтономный" самолет. По словам генерального директора Дорона Мердингера, любой, у кого есть обычные водительские права, должен иметь возможность летать на H1 после прохождения 20-часового курса обучения, говорится в материале.

[ + – ] Личный самолет Doroni H1 Фото: Doroni

H1 — это двухместный летающий автомобиль с двумя комплектами крыльев и массивными воздуховодами, способный нести полезную нагрузку в 227 кг. У него также есть колеса, что является его особенностью, учитывая, что большинство eVTOL обычно приземляются на площадки. H1 помещается в обычный гараж, где его можно зарядить за ночь. Он оснащен функцией быстрой зарядки, которая занимает примерно 20 минут, чтобы зарядить аккумулятор с 20% до 80%.

Электросамолет Doroni H1 имеет ретро-футуристический вид благодаря большим вентиляторам и изогнутому фюзеляжу. Ожидается, что аппарат будет развивать максимальную скорость 225 км/ч и продемонстрирует запас хода 96 км. И в качестве меры безопасности eVTOL будет включать такую опцию, как парашют.

На приборной панели есть кнопка запуска двигателя, элементы управления левой и правой дверями, датчики RFID и два джойстика управления, которыми могут пользоваться как левши, так и правши. С бортового компьютера пользователи могут слышать звуковые сигналы, такие как "Проверка систем Doroni" и "Doroni готов к взлету".

По данным компании, поставки самолетов начнутся в последнем квартале 2024 года. Ориентировочная цена H1 при запуске составит $150 тыс.

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