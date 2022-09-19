"Особистий" літак літає зі швидкістю 225 км/год і поміщається в гаражі (фото)

Для заряджання акумулятора з 20% до 80% потрібно не більше 20 хвилин.

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Аерокосмічна компанія Doroni (США) почала приймати попередні замовлення на електролітак власного виробництва. Подробиці про eVTOL H1 розповіло видання interestingengineering.com.

Doroni позиціонує свій eVTOL як персональний літальний апарат, а не таксі, що транспортує різних пасажирів за певними маршрутами. Інженери зробили систему керування цим видом транспорту максимально простою. Видання наголошує, що керувати, наприклад, вертольотом або звичайним літаком набагато складніше.

Представники компанії нещодавно заявили про намір "демократизувати" авіацію загального призначення, використовуючи безпечний, "напівавтономний" літак. За словами генерального директора Дорона Мердінгера, будь-хто, хто має звичайні водійські права, повинен мати можливість літати на H1 після проходження 20-годинного курсу навчання, йдеться в матеріалі.

[ + – ] Особистий літак Doroni H1 Фото: Doroni

H1 — це двомісний літаючий автомобіль з двома комплектами крил і масивними повітроводами, здатний нести корисне навантаження 227 кг. Він також має колеса, що є його особливістю, враховуючи, що більшість eVTOL зазвичай приземляються на майданчики. H1 поміщається у звичайний гараж, де його можна зарядити за ніч. Він оснащений функцією швидкого заряджання, яка займає приблизно 20 хвилин, щоб зарядити акумулятор з 20% до 80%.

Електролітак Doroni H1 має ретро-футуристичний вигляд завдяки великим вентиляторам та вигнутому фюзеляжу. Очікується, що апарат розвиватиме максимальну швидкість 225 км/год та продемонструє запас ходу 96 км. І як захід безпеки eVTOL включатиме таку опцію, як парашут.

На приладовій панелі є кнопка запуску двигуна, елементи управління лівими та правими дверима, датчики RFID і два джойстики управління, якими можуть користуватися як шульги, так і правші. З бортового комп'ютера користувачі можуть чути звукові сигнали, такі як "Перевірка систем Doroni" і "Doroni готовий до зльоту".

За даними компанії, постачання літаків розпочнеться в останньому кварталі 2024 року. Орієнтовна ціна H1 під час запуску становитиме $150 тис.

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