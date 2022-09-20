В авиации до сих пор используют дискеты: продавец "древних" носителей рассказал почему

Многие самолеты были построены 20 лет назад, когда еще не существовало ни флешек, ни облачных технологий.

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"Последний человек", продающий дискеты: так о себе говорит американец Том Перски, основатель floppydisk.com. Он рассказал, что устаревшие носители до сих пор пользуются спросом, пишет businessinsider.com.

Дискеты сегодня считаются атавизмом, однако некоторым людям они все еще нужны, и не забавы ради. Дело в том, что специалисты, работающие в некоторых отраслях пользуются старыми устройствами и носителями для хранения данных. Том Перски занимается продажей и переработкой гибких дисков. В своей книге под названием "Floppy Disk Fever: The Curious Afterlives of a Flexible Medium" он рассказывает, где применяются дискеты в 2022 году.

"Мои клиенты, приносящие основной доход, — это промышленные предприятия", — говорится в книге. "Даже сегодня, в век беспроводной передачи данных, кое-кто применяет дискеты для хранения информации и ее передачи. Речь идет об устройствах, созданных 20, 30 и даже 40 лет назад и призванных служить как минимум 50 лет. Когда они создавались, дискеты были последним словом техники, были актуальны".

Автор считает, что 50% современных самолетов были спроектированы 20 лет назад, либо же не сами самолеты, а разного рода электроника, установленная на них. Понятное дело, что чтобы получить информацию с таких аппаратов, необходимы соответствующие носители и компьютеры. Том добавляет, что подобная ситуация наблюдается и в сфере медицины.

Ранее Фокус сообщал о том, что в России временно не работали новые iPhone. С них не могли звонить абоненты Билайна, Мегафона, МТС. Некоторые источники заявили изданию РБК, что эта ситуация исправлена операторами связи. Хотя и не всеми и не на 100%.