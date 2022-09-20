В авіації досі використовують дискети: продавець "стародавніх" носіїв розповів чому

Багато літаків було збудовано 20 років тому, коли ще не існувало ні флешок, ні хмарних технологій.

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"Остання людина", що продає дискети: так про себе говорить американець Том Перскі, засновник floppydisk.com. Він розповів, що застарілі носії досі мають попит, пише businessinsider.com.

Дискети сьогодні вважаються атавізмом, проте деяким людям вони все ще потрібні, і не заради забави. Справа в тому, що фахівці, які працюють у деяких галузях, користуються старими пристроями та носіями для зберігання даних. Том Перскі займається продажем та переробкою гнучких дисків. У своїй книзі під назвою "Floppy Disk Fever: The Curious Afterlives of Flexible Medium" він розповідає, де застосовуються дискети в 2022 році.

"Мої клієнти, які приносять основний дохід, — це промислові підприємства", — йдеться в книзі. "Навіть сьогодні, у вік бездротової передачі даних, дехто застосовує дискети для зберігання інформації та її передачі. Йдеться про пристрої, створені 20, 30 і навіть 40 років тому і покликані служити як мінімум 50 років. Коли вони створювалися, дискети були останнім словом техніки і були актуальні".

Автор вважає, що 50% сучасних літаків було спроєктовано 20 років тому, або ж не самі літаки, а різного роду електроніка, встановлена на них. Зрозуміло, щоб отримати інформацію з таких апаратів, необхідні відповідні носії та комп'ютери. Том додає, що подібна ситуація спостерігається і у сфері медицини.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в Росії тимчасово не працювали нові iPhone. З них не могли дзвонити абоненти Білайн, Мегафон, МТС. Деякі джерела заявили, що ця ситуація виправлена операторами зв'язку. Хоча і не всіма, і не на 100%.