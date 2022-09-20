iPhone 14 відмовлялися працювати на території РФ, але оператори змусили їх підключитися

Спостерігалися проблеми з функціонуванням SIM-карток, тому оператори вирішили налагодити роботу через еSIM.

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Декілька російських ЗМІ нещодавно повідомили про те, що смартфони лінійки iPhone 14, що вийшла у вересні 2022 року, не працюють на території Росії. Однак невдовзі мобільні оператори країни-агресора спростували цю інформацію, пише rbc.ru.

Посилаючись на анонімне джерело, РБК повідомило, що російські оператори оперативно виправили роботу мереж для e-SIM, внісши зміни до програмної частини. Нагадаємо, що еSIM — це вбудована за умовчанням у телефон SIM-картка з можливістю її програмування.

Раніше про те, що SIM-картки неактивні, писало видання "Код Дурова". Після цього РБК направило запити компаніям МТС, "Білайн", "Мегафон". Останні дві відповіли, що в їхніх мережах власники всіх апаратів лінійки iPhone 14 можуть користуватися послугами: здійснювати дзвінки, надсилати СМС, підключатися до мобільного інтернету, роумінгу тощо. Винятком став оператор Tele2, заснований шведською корпорацією Tele2 AB і викуплений "Ростелекомом". У його мережах усе працювало справно.

РБК пише, що проблемою могло стати те, що смартфони, створені для північноамериканського ринку, не оснащуються стандартними "сімками", а мають лише технологію еSIM. Цитуючи джерело, яке побажало зберегти анонімність, РБК у своєму матеріалі підкреслює, що мобільні оператори вирішать проблему на рівні софту, який керує роботою еSIM-мереж. "Код Дурова" пише, що із самими еSIM спостерігалися проблеми та що їх зараз вирішують у терміновому порядку.

Фокус писав про те, що на ринок надійшов смартфон із динаміком на кришці. Таку модель гаджета продаватимуть у Китаї. Однак, можливо, вона вийде й на світовий ринок за ціною трохи більше ніж 200 доларів США.

Справжній ажіотаж навколо iPhone 14 спостерігається в КНР, там люди готові переплачувати в півтора разу, аби купити новий гаджет у спекулянтів. У магазинах полиці пустіють надто швидко.