iPhone 14 отказывались работать на территории РФ, но операторы заставили их подключиться

Наблюдались проблемы с функционированием SIM-карт, поэтому операторы решили наладить работу через еSIM.

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Несколько российских СМИ недавно сообщили о том, что смартфоны линейки iPhone 14, вышедшей в сентябре 2022 года, не работают на территории России. Однако вскоре мобильные операторы страны-агрессора опровергли эту информацию, пишет rbc.ru.

Ссылаясь на анонимный источник, РБК сообщило, что российские операторы оперативно исправили работу сетей для e-SIM, внеся изменения в программную часть. Напомним, что еSIM — это встроенная по умолчанию в телефон SIM-карта с возможностью ее программирования.

Ранее о том, что SIM-карты неактивны писало издание "Код Дурова". После этого РБК направило запросы компаниям МТС, Билайн, Мегафон. Последние две ответили, что в их сетях владельцы всех аппаратов линейки iPhone 14 могут пользоваться услугами: совершать звонки, отправлять СМС, подключаться к мобильному Интернету, роумингу и т.д. Исключением стал оператор Tele2, основанный шведской корпорацией Tele2 AB и выкупленный "Ростелекомом". В его сетях все работало исправно.

РБК пишет, что проблемой могло стать то, что смартфоны, созданные для североамериканского рынка, не оснащаются стандартными "симками", а располагают только технологией еSIM. Цитируя источник, который пожелал сохранить анонимность, РБК в своем материале подчеркивает, что мобильные операторы решат проблему на уровне софта, управляющего работой еSIM-сетей. "Код Дурова" пишет, что с самими еSIM наблюдались проблемы, и что их сейчас решают в срочном порядке.

Фокус писал о том, что на рынок поступил смартфон с динамиком на крышке. Такая модель гаджета будет продаваться в Китае. Однако, возможно, она выйдет и на мировой рынок по цене чуть более 200 долларов США.

Настоящий ажиотаж вокруг iPhone 14 наблюдается в КНР, Там люди готовы переплачивать в полтора раза, лишь бы купить новый гаджет у спекулянтов. В магазинах полки пустеют слишком быстро.