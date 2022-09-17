Китайские спекулянты продают iPhone 14 почти в 2 раза дороже прямо под магазинами Apple

Спекулянты создали искусственный дефицит на некоторые модели смартфонов и теперь делают накрутки в $570.

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Продажи смартфонов новой линейки 2022 года, iPhone 14, стартовали 16 сентября. В КНР аппараты оказались настолько популярными, что их смели с прилавков. Дефицит усугубили спекулянты, скупившие телефоны "оптом", пишет news.mydrivers.com.

Китайское издание сообщает, что спекулянты подняли цены на 4000 юаней. В итоге, тем, кому смартфоны не достались, вынуждены переплачивать в полтора раза больше. СМИ также подчеркивает, что в стране особой популярностью пользуется iPhone 14 Pro — на нее очень большой спрос, чем и воспользовались дельцы.

[ + – ] Спекулянты скупали iPhone 14 Pro огромными партиями Фото: news.mydrivers.com

Блогер Чжоу Юси сфотографировал то, как проходит несанкционированная торговля гаджетами. Спекулянты, не стесняясь, сидят около официальных магазинов Apple Store (например, в Yitian Holiday в Шэньчжэне) и предлагают всем желающим обзавестись новинкой. Как видно на снимке, смартфонов целый кейс.

По приблизительным оценкам, в чемодане находится не менее 30-ти аппаратов. Если учесть, что самая низкая цена на iPhone 14 составляет 7 999 юаней ($1145 по официальному курсу, — прим. ред.), то совокупная стоимость всех гаджетов достигает 240 тыс. юаней ($34 364)", — пишет медиа.

Журналисты, собрав данные из разных источников, заключили, что максимальная наценка на модель iPhone 14 Pro Max у спекулянтов достигает 4000 юаней ($572), а наценка на версии попроще составляет чуть более 2000 юаней ($286). СМИ сообщает, что если ажиотаж спадет, то спекулятивная накрутка не превысит 1000 юаней ($143).

Ранее мы писали о том, что жители РФ разместили большое количество предзаказов на iPhone 14. Официально вводить технику Apple в страну-агрессора нельзя. Ритейлеры надеются скупать нераспроданные остатки в европейских странах и перепродавать их россиянам.