Китайські спекулянти продають iPhone 14 майже вдвічі дорожче прямо під магазинами Apple

Спекулянти створили штучний дефіцит на деякі моделі смартфонів і тепер роблять накрутки $570.

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Продаж смартфонів нової лінійки 2022 року, iPhone 14, стартував 16 вересня. У КНР апарати виявилися настільки популярними, що їх змели з прилавків. Дефіцит посилили спекулянти, які скуповували телефони "оптом", пише news.mydrivers.com.

Китайське видання повідомляє, що спекулянти підняли ціни на 4000 юанів. У результаті тим, кому смартфони не дісталися, змушені переплачувати в півтора рази більше. ЗМІ також наголошує, що в країні особливою популярністю користується iPhone 14 Pro — на цю модель дуже великий попит, чим скористалися ділки.

[ + – ] Спекулянти скуповували iPhone 14 Pro величезними партіями Фото: news.mydrivers.com

Блогер Чжоу Юсі сфотографував те, як відбувається несанкціонована торгівля гаджетами. Спекулянти, не соромлячись, сидять біля офіційних магазинів Apple Store (наприклад, в Yitian Holiday в Шеньчжені) і пропонують усім охочим придбати новинку. Як видно на знімку, смартфонів цілий кейс.

За приблизними оцінками, у валізі знаходиться не менше 30 апаратів. Якщо врахувати, що найнижча ціна на iPhone 14 становить 7999 юанів ($1145 за офіційним курсом, — прим. ред.), то сукупна вартість усіх гаджетів досягає 240 тис. юанів ($34 364)", — пише медіа.

Журналісти, зібравши дані з різних джерел, зробили висновок, що максимальна націнка на модель iPhone 14 Pro Max у спекулянтів досягає 4000 юанів ($572), а націнка на версії простіше становить трохи більше 2000 юанів ($286). ЗМІ повідомляє, що якщо ажіотаж спаде, то спекулятивна накрутка не перевищить 1000 юанів ($143).

Раніше ми писали про те, що жителі РФ розмістили велику кількість замовлень на iPhone 14. Офіційно ввозити техніку Apple до країни-агресора не можна. Ритейлери сподіваються скуповувати нерозпродані залишки в європейських країнах та перепродувати їх росіянам.