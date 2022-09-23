Новая технология позволит массово выпускать квантовые компьютеры с "атомарной точностью"

Литографическая машина может создавать процессоры с разрешением менее 1 нанометра, которые ускорят вычисления и защитят данные от взлома.

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Компания Zyvex Labs разработала технологию печати квантовых процессоров с самым высоким в мире разрешением, которая поможет вывести квантовые компьютеры на коммерческий рынок. Об этом изобретении сообщает издание HPC Wire.

Инженеры создали литографическую систему ZyvexLitho1 для производства квантовых процессоров с атомарной точностью и разрешением 768 пикометров (или 0,768 нм). По словам разработчиков, технология обеспечит квантовые компьютеры безопасной связью благодаря шифрованию, которое невозможно взломать. Такие машины смогут быстрее проводить сложные исследования, например, создавать лекарства, или составлять максимально точные прогнозы погоды.

Джо Лайдинг, создатель сканирующей туннельной микроскопии, отметил, что Zyvex Labs обеспечивает единственную коммерчески доступную литографическую технику атомарной точности. В основу ZyvexLitho1 легли приборы для сканирующей туннельной микроскопии, над которыми Zyvex Labs работает с 2007 года. Система получила множество функций и механизмов автоматизации, недоступных ни одному аналогичному устройству. Zyvex Labs уже выпустила технологию на рынок и начала принимать заказы, обещая поставить клиентам первые ZyvexLitho1 примерно через 6 месяцев.

Профессор Мишель Симмонс рассказала, что сегодня физики сталкиваются со множеством проблем при создании масштабируемого квантового компьютера, размеры и мощность которых можно изменять. По ее словам, для раскрытия потенциала квантовых компьютеров человечеству необходимо высокоточное производство процессоров.

"Мы в восторге от ZyvexLitho1, первого коммерчески доступного инструмента для создания шаблонов с атомарной точностью", — заявила ученая.

Ранее писали о технологии, которая превращает смартфон в квантовый компьютер. Любой пользователь за определенную плату может получить доступ к 10-кубитовой системе Qian Shi через приложение или облачный сервис под названием Liang Xi.

Сообщали также, что квантовые алмазы увеличили эффективность аккумуляторов на 10%. С ее помощью можно значительно продлить срок службы устройств.