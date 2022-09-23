Нова технологія дозволить масово випускати квантові комп'ютери з "атомарною точністю"

Літографічна машина може створювати процесори з роздільною здатністю менш як 1 нанометра, які прискорять обчислення та захистять дані від зламу.

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Компанія Zyvex Labs розробила технологію друку квантових процесорів з найвищою роздільною здатністю у світі, яка допоможе вивести квантові комп'ютери на комерційний ринок. Про цей винахід повідомляє видання HPC Wire.

Інженери створили літографічну систему ZyvexLitho1 для виробництва квантових процесорів з атомарною точністю та роздільною здатністю 768 пікометрів (або 0,768 нм). За словами розробників, технологія забезпечить квантові комп'ютери безпечним зв'язком завдяки шифруванню, яке неможливо зламати. Такі машини зможуть швидше проводити складні дослідження, наприклад, створювати ліки або складати максимально точні прогнози погоди.

Джо Лайдінг, творець сканувальної тунельної мікроскопії, зазначив, що Zyvex Labs забезпечує єдину комерційно доступну літографічну техніку атомарної точності. В основу ZyvexLitho1 лягли прилади для сканувальної тунельної мікроскопії, над якими працює Zyvex Labs з 2007 року. Система отримала безліч функцій та механізмів автоматизації, недоступних жодному аналогічному пристрою. Zyvex Labs вже випустила технологію на ринок та почала приймати замовлення, обіцяючи поставити клієнтам перші ZyvexLitho1 приблизно через 6 місяців.

Професорка Мішель Сіммонс розповіла, що сьогодні фізики стикаються з безліччю проблем під час створення квантового комп'ютера, розміри і потужність яких можна змінювати. За її словами, для розкриття потенціалу квантових комп'ютерів людству потрібне високоточне виробництво процесорів.

"Ми у захваті від ZyvexLitho1, першого комерційно доступного інструменту для створення шаблонів з атомарною точністю", — заявила вчена.

Раніше писали про технологію, яка перетворює смартфон на квантовий комп'ютер. Будь-який користувач за певну плату може отримати доступ до 10-кубітової системи Qian Shi через програму або хмарний сервіс під назвою Liang Xi.

Повідомляли також, що квантові алмази збільшили ефективність акумуляторів на 10%. З її допомогою можна продовжити термін служби пристроїв.