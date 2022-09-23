Электрокары Tesla могут покалечить людей, потому слишком сильно закрывают окна

Производитель приостановил продажи 1,1 млн машин, чтобы исправить работу ПО.

Related video

Производитель электромобилей Tesla временно прекращает продажи 1,1 млн электрокаров в США, поскольку автоматические стеклоподъемники, управляемые ПО, работают некорректно. Об этом сообщает vice.com.

Отзыв затрагивает почти все модели авто, произведенные с 2017 года. В Tesla говорят, что впервые заметила проблему во время тестирования в конце августа этого года, когда технические специалисты обнаружили, что система автоматического реверса окна продолжает работу, даже не взирая на то, что водитель или пассажир держат руку на стекле. Инженеры говорят, что стекло втягивается слишком интенсивно, а потому может прищемить кисть руки или пальцы и травмировать человека.

С продаж снимут и дорогие Model X, и более доступные Model 3. Если говорить конкретнее, то проблемы с ПО наблюдаются у:

Model S 2021 и 2022 гг. выпуска,

Model X (2021 — 2022 гг.),

Model Y (2020 — 2022 гг.),

Model 3 (2017 — 2022 гг.)

Tesla заявляет, что проблема затрагивает 100% автомобилей этих моделей.

Компании не известно о каких-либо "претензиях, авариях, травмах или смертельных случаях", связанных с данной проблемой. Однако производитель заботится о безопасности клиентов, а потому намерен выпустить бесплатное обновление программного обеспечения для всех электрокаров, включая те, которые еще не сошли с конвейера. Компания планирует уведомить клиентов об этом в середине ноября.

Фокус писал о том, что машина Tesla заблокировала все двери, и ее владелец не мог забрать документы, которые остались в салоне. Мужчина хотел продать авто, так как аккумулятор был неисправен. В итоге, ему удалось избавиться от "непослушного" электрокара, и теперь замена батареи — проблема нового владельца.