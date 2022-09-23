Електрокари Tesla можуть покалічити людей, тому сильно закривають вікна

Виробник призупинив продаж 1,1 млн машин, щоб виправити роботу програмного забезпечення.

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Виробник електромобілів Tesla тимчасово припиняє продаж 1,1 млн електрокарів у США, оскільки автоматичні склопідйомники, керовані ПЗ, працюють некоректно. Про це повідомляє vice.com.

Відкликання стосується майже всіх моделей авто, вироблених з 2017 року. У Tesla кажуть, що вперше помітили проблему під час тестування наприкінці серпня цього року, коли технічні фахівці виявили, що система автоматичного реверсу вікна продовжує роботу, навіть незважаючи на те, що водій чи пасажир тримають руку на склі. Інженери кажуть, що скло втягується надто інтенсивно, а тому може прищемити кисть руки чи пальці і травмувати людину.

З продажу знімуть і дорогі Model X, і доступніші Model 3. Якщо говорити конкретніше, то проблеми з ПЗ спостерігаються у:

Model S 2021 та 2022 рр. випуску,

Model X (2021 — 2022 рр.),

Model Y (2020 — 2022 рр.),

Model 3 (2017 — 2022 рр.)

Tesla заявляє, що проблема торкається 100% автомобілів цих моделей.

Компанії не відомо про будь-які "претензії, аварії, травми або смертельні випадки", пов'язані з даною проблемою. Однак виробник дбає про безпеку клієнтів, а тому має намір випустити безкоштовне оновлення програмного забезпечення для всіх електрокарів, включаючи ті, які ще не зійшли з конвеєра. Компанія планує повідомити клієнтів про це у середині листопада.

Фокус писав про те, що машина Tesla заблокувала всі двері, через що її власник не міг забрати документи, які залишилися в салоні. Чоловік хотів продати авто, оскільки акумулятор несправний. У результаті йому вдалося позбутися "неслухняного" електрокара, і тепер заміна батареї — проблема нового власника.