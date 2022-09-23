Сервис "Дія" теперь работает совместно с криптобиржей Binance: зачем это нужно

Украинцы смогут выводить средства с Binance без ограничений.

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Приложение госуслуг "Дія" интегрировано на платформе криптовалютной биржи Binance. Об этом ГП "Дія" сообщило в своем официальном телеграм-канале.

Чиновники сообщили, что такая интеграция поспособствует верификации пользователя, упростив данную процедуру, и "даст украинцам быстрый доступ к рынку криптовалют". Пользователи из Украины смогут вводить и выводить средства без каких-либо ограничений, что, по мнению чиновников, должно положительно повлиять на объем торгов.

"Дія" даст возможность пройти верификацию очень быстро, говорится в сообщении.

"Обычно эта процедура на криптовалютных биржах требует заполнения анкет, фотографирования документов и длительного проверки", — пояснили в ГП "Дія".

Процедура верификации на Binance при помощи "Дія"

Создайте аккаунт или войдите в него в приложении или на сайте Binance

Начните верификацию и выберите из списка стран Украину

Нажмите Быстрая верификация с Дія

Подтвердите передачу копии документа в Дія

После этих действий документы будут отправлены на проверку, и придется немного подождать. Если все в порядке, то пользователь будет верифицирован.

Стоит учесть, что данная функция доступна только новым пользователям Binance. Если вы зарегистрировались на платформе до 05 сентября 2022 года, то не сможете пройти верификацию при помощи "Дия", однако в ГП обещают, что функция будет доступна позже.

Ранее мы сообщали о том, что сервис "Дия" получил ряд обновлений. Так, пользователи получат доступ к электронному удостоверению на временное или постоянное проживание, пенсионному удостоверению, англоязычной версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто, к шерингу авто и возможности оплаты штрафов.