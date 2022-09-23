Сервіс "Дія" тепер працює спільно з криптобіржею Binance: навіщо це потрібно

Українці матимуть змогу виводити кошти з Binance без обмежень.

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Програма держпослуг "Дія" інтегрована на платформі криптовалютної біржі Binance. Про це ДП "Дія" повідомило у своєму офіційному телеграм-каналі.

Чиновники повідомили, що така інтеграція сприятиме верифікації користувача, спростивши цю процедуру, і дасть українцям швидкий доступ до ринку криптовалют. Користувачі з України зможуть вводити та виводити кошти без жодних обмежень, що, на думку чиновників, має позитивно вплинути на обсяг торгів.

"Дія" дасть можливість пройти верифікацію дуже швидко, йдеться в повідомленні.

"Зазвичай ця процедура на криптовалютних біржах вимагає заповнення анкет, фотографування документів та тривалої перевірки", — пояснили у ДП "Дія".

Процедура верифікації на Binance за допомогою "Дія"

Створіть обліковий запис або увійдіть до нього в програмі або на сайті Binance

Почніть верифікацію та виберіть зі списку країн Україну

Натисніть Швидка верифікація з Дія

Підтвердіть передачу копії документа в Дія

Після цих дій документи будуть відправлені на перевірку, і доведеться трохи зачекати. Якщо все гаразд, користувач буде верифікований.

Варто врахувати, що ця функція доступна лише новим користувачам Binance. Якщо ви зареєструвалися на платформі до 5 вересня 2022, то не зможете пройти верифікацію за допомогою "Дія", однак у ДП обіцяють, що функція буде доступна пізніше.

Раніше ми повідомляли про те, що сервіс "Дія" отримав низку оновлень. Так, користувачі отримають доступ до електронного посвідчення на тимчасове або постійне проживання, пенсійного посвідчення, англомовної версії закордонного паспорта, посвідчення водія та техпаспорта на авто, до шерингу авто та можливості оплати штрафів.