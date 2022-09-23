Микроскопических роботов оснастили чипами и солнечными батареями, чтобы они могли бегать

Роботов можно перепутать с крошками или пылинками, потому как их размер составляет 100–250 микрометров.

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В Корнельском университете создали микророботов, размер которых меньше, чем голова муравья. При этом устройства могут передвигаться самостоятельно. Роботы питаются от солнечной энергии, их невозможно заметить без микроскопа, а "мозгом" им служит микрочип, пишет interestingengineering.com.

Размер роботов достигает 100–250 микрометров. Устройства сами по себе сложные, так как состоят из интегральной схемы управления (задает направление), фотогальванического "аккумулятора", использующего солнечную энергию, нескольких ножек, крепящихся на шарнирах. В итоге, аппараты могут передвигаться со скоростью 10 микрометров в секунду.

Управляет роботом так называемые комплементарные металл-оксид-полупроводники (КМОП). КМОП тоже устроены непросто, так как в их составе — тысячи транзисторов, диодов, конденсаторов и резисторов. Вся эта микроэлектроника и движет ботами, а фотогальванический элемент питает и ее, и "конечности" ботов.

В лаборатории собрали и протестировали микророботов трех типов: Purcell на двух ногах, робота-муравья с 6-ю ногами и четырехногого робота, который похож на знаменитого робота-пса Spot. Отметим, что последний способен изменять скорость.

Новая технология открывает много возможностей для применения этих микроботов, например, в медицине. Они смогут доставлять лекарства, отслеживать определенные бактерии, находить токсичные вещества, применяться в сфере микрохирургии, очищать артерии.

Ранее мы сообщали о том, что роботы могут собирать энергию волн и конвертировать ее в электрический ток. С их помощью люди смогут использовать водоемы как источники электроэнергии для питания устройств и даже целых домов.