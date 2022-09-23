Мікроскопічних роботів оснастили чипами та сонячними батареями, щоб вони могли бігати

Роботів можна переплутати з крихтами або порошинками, тому що їхній розмір становить 100-250 мікрометрів.

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У Корнельському університеті створили мікророботів, розмір яких менший, ніж голова мурахи. Водночас пристрої можуть пересуватися самостійно. Роботи живляться від сонячної енергії, їх неможливо помітити без мікроскопа, а "мозком" для них слугує мікрочип, пише interestingengineering.com.

Розмір роботів сягає 100-250 мікрометрів. Пристрої самі по собі складні, оскільки складаються з інтегральної схеми управління (задає напрямок), фотогальванічного "акумулятора", що використовує сонячну енергію, кількох ніжок, що кріпляться на шарнірах. У результаті апарати можуть пересуватися зі швидкістю 10 мікрометрів за секунду.

Керують роботом так звані комплементарні метал-оксид-напівпровідники (КМОП). КМОП теж влаштовані непросто, тому що в їхньому складі — тисячі транзисторів, діодів, конденсаторів і резисторів. Уся ця мікроелектроніка і рухає ботами, а фотогальванічний елемент живить і її, і "кінцівки" роботів.

У лабораторії зібрали та протестували мікророботи трьох типів: Purcell на двох ногах, робота-мурашку з 6-ма ногами та чотириногого робота, який схожий на знаменитого робота-пса Spot. Зазначимо, що останній здатний змінювати швидкість.

Нова технологія відкриває багато можливостей для застосування цих мікроботів, наприклад, у медицині. Вони зможуть доставляти ліки, відстежувати певні бактерії, знаходити токсичні речовини, застосовуватися у сфері мікрохірургії, очищати артерії.

Раніше ми повідомляли про те, що роботи можуть збирати енергію хвиль і конвертувати її в електричний струм. Із їхньою допомогою люди зможуть використовувати водоймища як джерела електроенергії для живлення пристроїв і навіть цілих будинків.