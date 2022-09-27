Новый вид транспорта: испытан первый в мире экраноплан со скоростью 300 км/ч (видео)

Seaglider получил подводные крылья, которые позволяют экономить заряд батареи и летать дольше.

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Компания Regent впервые провела летные испытания Seaglider — первого в мире экраноплана с подводными крыльями. Подробности разработчики обнародовали на официальном сайте.

Regent представила прототип с размахом крыльев 5,5 м, который в 4 раза меньше запланированной модели. Во время испытаний пилот продемонстрировал, как Seaglider может двигаться на подводных крыльях, взлетать, лететь на крейсерской скорости и садиться. Фирма уже собрала более $18 млн на создание полномасштабного прототипа с размахом крыла 19,8 м для новых испытаний, которые должны состояться в 2024 году. А уже в 2025 году она планирует наладить серийное производство Seaglider для перевозки пассажиров.

[ + – ] Взлет Seaglider от Regent Фото: New Atlas

Экранопланы — это самолеты со специальной конструкцией, создающей воздушную подушку между крыльями и поверхностью. Находясь на небольшой высоте, такие средства имеют более высокую подъемную силу, а значит тратят меньше энергии по сравнению с обычными самолетами. В то же время, слишком низко летать над землей довольно опасно, поэтому экранопланы обычно запускают над водой.

Технология известна довольно давно, но не получила широкого распространения, однако электродвигатели могут вдохнуть в нее новую жизнь. Современные электрические лодки довольно неэффективны, ведь тратят слишком много заряда батареи, чтобы преодолевать сопротивление воды. Regent решила объединить водный и воздушный виды транспорта, создав прототип Seaglider.

"Это новый великий момент в истории транспорта. Со времен вертолета не было нового вида транспорта. Seagliders принесут долгожданное облегчение путешественникам, ищущим альтернативу традиционным авиаперевозкам, обслуживающим прибрежные районы, такие как Нью-Йорк, Гавайские острова, Барселона, Токио и многие другие города по всему миру", — прокомментировал директор и соучредитель Regent Билли Тальхаймер.

[ + – ] Команда Regent во время испытаний Seaglider Фото: New Atlas

Новый экраноплан получил 3 подводных крыла, расположенных буквой V, которые позволяют ему выполнять роль лодки и разгоняться на поверхности воды. Во время движения кабина приподнимается над волнами, а лобовое сопротивление снижается, поэтому Seaglider легко скользит по волнам и тратит меньше энергии для взлета. В воздухе подводные крылья складываются, чтобы не мешать. Как утверждает Regent, электросамолет может разгоняться до 300 км/ч в безветренную погоду и пролетать до 300 км на одном заряде, используя обычные коммерческие аккумуляторы.

Компания пишет, что уже получила предварительные заказы на общую сумму около $7 млрд на самолеты разных размеров. Разработчики планируют увеличить прототип и создавать модели, рассчитанные минимум на 150 пассажиров.

Ранее компания Volocopter испытала eVTOL-самолет в пригороде Парижа. Разработчики готовятся запустить модель в эксплуатацию уже в 2024 году, а пока тестируют ее в различных стрессовых условиях.