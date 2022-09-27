Новий вид транспорту: випробувано перший у світі екраноплан зі швидкістю 300 км/год (відео)

Seaglider отримав підводні крила, які дозволяють заощаджувати заряд батареї та літати довше.

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Компанія Regent вперше провела льотні випробування Seaglider — першого у світі екраноплана з підводними крилами. Подробиці розробники оприлюднили на офіційному сайті.

Regent представила прототип з розмахом крил 5,5 м, який у 4 рази менший за заплановану модель. Під час випробувань пілот продемонстрував, як Seaglider може рухатися на підводних крилах, злітати, летіти на крейсерській швидкості та сідати. Фірма вже зібрала понад $18 млн на створення повномасштабного прототипу з розмахом крила 19,8 м для нових випробувань, які мають відбутися у 2024 році. А вже 2025 року вона планує налагодити серійне виробництво Seaglider для перевезення пасажирів.

[ + – ] Зліт Seaglider від Regent Фото: New Atlas

Екраноплани — це літаки зі спеціальною конструкцією, що створює повітряну подушку між крилами та поверхнею. Перебуваючи на невеликій висоті, такі засоби мають вищу підйомну силу, а отже, витрачають менше енергії, якщо порівняти зі звичайними літаками. Водночас надто низько літати над землею досить небезпечно, тому екраноплани зазвичай запускають над водою.

Технологія відома досить давно, але не набула широкого поширення, проте електродвигуни можуть вдихнути в неї нове життя. Сучасні електричні човни досить неефективні, адже витрачають дуже багато заряду батареї, щоб долати опір води. Regent вирішила об'єднати водний та повітряний види транспорту, створивши прототип Seaglider.

"Це новий великий момент в історії транспорту. З часів вертольота не було нового виду транспорту. Seagliders принесуть довгожданне облегшення подорожей, що шукають альтернативу традиційним авіаперевезенням, які обслуговують прибережні райони, такі як Нью-Йорк, Гавайські острови, Барселона, Токіо та багато інших міст по всьому світу", — прокоментував директор та співзасновник Regent Біллі Тальхаймер.

[ + – ] Команда Regent під час випробувань Seaglider Фото: New Atlas

Новий екраноплан отримав 3 підводні крила, розташовані буквою V, які дозволяють йому виконувати роль човна і розганятися на поверхні води. Під час руху кабіна підіймається над хвилями, а лобовий опір знижується, тому Seaglider легко ковзає хвилями і витрачає менше енергії для зльоту. У повітрі підводні крила складаються, щоби не заважати. Як стверджує Regent, електролітак може розганятися до 300 км/год у безвітряну погоду та пролітати до 300 км на одному заряді, використовуючи звичайні комерційні акумулятори.

Компанія пише, що вже отримала попередні замовлення на загальну суму близько $7 млрд на літаки різних розмірів. Розробники планують збільшити прототип та створювати моделі, розраховані мінімум на 150 пасажирів.

Раніше компанія Volocopter випробувала eVTOL-літак у передмісті Парижа. Розробники готуються запустити модель в експлуатацію вже в 2024 році, а поки що тестують її в різних стресових умовах.