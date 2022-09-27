Электрический планер "Бешеная летучая мышь" превратит пилота в Бэтмена (фото)

Аппарат eVTOL под названием Mad Bat был вдохновлен летучими мышами.

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Румынский инженер Резван Саби придумал eVTOL необычной конструкции. Аппарат под названием Mad Bat чем-то напоминает крылья летучей мыши. О том, как он функционирует, рассказало издание technoblender.com.

Mad Bat — это самолет вертикального взлета и посадки с достаточной тягой, чтобы взлететь и зависнуть в воздухе, и имеющий достаточно усиленную конструкцию, чтобы мягко приземлиться "на хвост". Однако пассажирам не придется ложиться на живот — в горизонтальном полете кабина и сидения в ней стоят ровно, а силовая установка и крылья наклоняются вперед. Достичь такого расположения удалось, соединив хвостовую опору с кабиной, подвешенной на шарнирах, и расположив тяжелые аккумуляторные блоки в нижней части кабины, чтобы она всегда оставалась в вертикальном положении.

[ + – ] eVTOL Mad Bat Фото: Mad Bat

"Вы взлетаете вверх, затем начинаете лететь вперед, и по мере того, как кабина остается ровной, силовая установка наклоняется вперед все больше и больше, пока не встанет полностью горизонтально, двигаясь не только за счет асимметричной тяги винтов, но и за счет увеличения сопротивления ветра по мере увеличения скорости. Примечательно, что изобретатель не использовал электропривод для изменения угла наклона крыла", — поясняется в материале.

"Бешеная летучая мышь" развивает подъемную силу за счет крыльев при переходе к поступательному полету, и как только они становятся в горизонтальное положение, аппарат функционирует как биплан с коробчатым крылом. На задней/нижней кромке крыльев расположены 4 комплекта шасси, а еще 1 комплект — под кабиной. Это дает eVTOL возможность взлетать и приземляться, как обычный самолет, где есть взлетно-посадочная полоса. В случае полного отказа системы, Mad Bat может развернуть купол параплана, давая пилоту возможность аккуратно спустить его.

[ + – ] Электропланер Mad Bat Фото: Mad Bat

Аэротакси Mad Bat не использует сложные механические системы наклона, а поскольку он использует те же двигатели и пропеллеры для подъема, что и для круиза, нет лишних подъемных винтов, увеличивающих сопротивление и утяжеляющих конструкцию.

Ранее мы сообщали о том, что экраноплан смог развить скорость 300 км/ч.