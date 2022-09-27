Електричний планер "Скажений кажан" перетворить пілота на Бетмена (фото)

Апарат eVTOL під назвою Mad Bat був натхненний кажанами.

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Румунський інженер Резван Сабі придумав eVTOL незвичайної конструкції. Апарат під назвою Mad Bat чимось нагадує крила кажана. Про те, як він працює, розповіло видання technoblender.com.

Mad Bat — це літак вертикального зльоту й посадки з достатньою тягою, щоб злетіти й зависнути в повітрі, і він має досить посилену конструкцію, щоб м'яко приземлитися "на хвіст". Однак пасажирам не доведеться лягати на живіт — у горизонтальному польоті кабіна та сидіння в ній стоять рівно, а силова установка та крила нахиляються вперед. Досягти такого розташування вдалося, з'єднавши хвостову опору з кабіною, підвішеною на шарнірах, і розташувавши важкі акумуляторні блоки в нижній частині кабіни, щоб завжди залишатися у вертикальному положенні.

[ + – ] eVTOL Mad Bat Фото: Mad Bat

"Ви злітаєте вгору, потім починаєте летіти вперед, і в міру того, як кабіна залишається рівною, силова установка нахиляється вперед усе більше й більше, поки не стане повністю горизонтально, рухаючись не тільки за рахунок асиметричної тяги гвинтів, але й за рахунок збільшення опору вітру в міру збільшення швидкості. Примітно, що винахідник не використовував електропривід для зміни кута нахилу крила", — пояснюється в матеріалі.

"Скажений кажан" розвиває підйомну силу за рахунок крил під час переходу до поступального польоту, і як тільки вони стають у горизонтальне положення, апарат функціонує як біплан із коробчастим крилом. На задній/нижній кромці крил розташовані 4 комплекти шасі, а ще 1 комплект — під кабіною. Це дає eVTOL можливість злітати й приземлятися як звичайний літак, де є злітно-посадкова смуга. У разі повної відмови системи Mad Bat може розгорнути купол параплана, даючи пілоту можливість акуратно спустити його.

[ + – ] Електропланер Mad Bat Фото: Mad Bat

Аеротаксі Mad Bat не використовує складні механічні системи нахилу, а оскільки він використовує ті ж двигуни та пропелери для підйому, що й для круїзу, немає зайвих підйомних гвинтів, що збільшують опір і обтяжують конструкцію.

Раніше ми повідомляли, що екраноплан зміг розвинути швидкість 300 км/год.