Прототип полностью электрического самолета совершил первый полет (видео)

Воздушное судно Alice провело в воздухе 8 минут. Оно может перевозить 9 пассажиров.

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Компания Eviation недавно протестировала свой электросамолет в штате Вашингтон (США). Если устройство получит сертификат от Федерального управления гражданской авиации, то его можно будет запускать на коммерческие рейсы, пишет apnews.com.

Модель назвали Alice и позиционируют ее как "первый в мире полностью электрический самолет". Летательный аппарат может совершать авиаперевозки средней дальности с нулевым уровнем выбросов.

Электросамолет вылетел в 7:10 утра по местному времени из международного аэропорта Грант-Каунти в штате Вашингтон и совершил короткий 8-минутный полет на высоте 1 км.

"Сегодня мы вступаем в новую эру авиации — мы успешно электрифицировали авиацию", — сказал президент и генеральный директор Eviation Грегори Дэвис. "Мы хотим, чтобы люди пользовались услугами "чистой" авиации и поможет в этом полностью электрический самолет с неподвижным крылом".

Цель компании — показать, что такие электрические самолеты жизнеспособны в качестве междугородних перевозчиков, летающих на высоте около 4,5 км.

На борту Alice может поместиться 9 пассажиров и 1 пилот. Самолет оснащен двухвинтовой силовой установкой. Максимальная дальность полета составляет 463 км, максимальная взлетная масса равна 8 346 кг, а максимальная скорость — 481 км/ч. При этом самолет очень тихий, по сравнению с традиционными воздушными судами.

Электрический самолет Alice может составить конкуренцию eVTOL-аппаратам, которые могут перевозить максимум 4 пассажиров. Недавно мы рассказывали об испытании такого устройства производства Vertical Aerospace (Великобритания). Его протестировал летчик-испытатель Джастин Пейнс. Компания пока не обнародовала видео, запечатлевшее полет, но отчиталась о его успешности.