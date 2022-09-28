Прототип повністю електричного літака здійснив перший політ (фото)

Повітряне судно Alice провело у повітрі 8 хвилин. Воно може перевозити 9 пасажирів.

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Компанія Eviation нещодавно протестувала свій електролітак у штаті Вашингтон (США). Якщо пристрій отримає сертифікат від Федерального управління цивільної авіації, його можна буде запускати на комерційні рейси, пише apnews.com.

Модель назвали Alice та позиціюють її як "перший у світі повністю електричний літак". Літальний апарат може здійснювати авіаперевезення середньої дальності з нульовим рівнем викидів.

Електролітак вилетів о 7:10 ранку за місцевим часом із міжнародного аеропорту Грант-Каунті у штаті Вашингтон і здійснив короткий 8-хвилинний політ на висоті 1 км.

"Сьогодні ми вступаємо в нову еру авіації — ми успішно електрифікували авіацію", — сказав президент та генеральний директор Eviation Грегорі Девіс. — Ми хочемо, щоб люди користувалися послугами "чистої" авіації, і допоможе в цьому повністю електричний літак із нерухомим крилом".

Мета компанії — показати, що такі електричні літаки життєздатні як міжміські перевізники, що літають на висоті близько 4,5 км.

На борту Alice може поміститися 9 пасажирів та 1 пілот. Літак оснащений двогвинтовою силовою установкою. Максимальна дальність польоту становить 463 км, максимальна злітна маса дорівнює 8346 кг, а максимальна швидкість — 481 км/год. Водночас літак дуже тихий, якщо порівняти з традиційними повітряними суднами.

Електричний літак Alice може скласти конкуренцію eVTOL-апаратам, які можуть перевозити максимум 4 пасажирів. Нещодавно ми розповідали про випробування такого пристрою виробництва Vertical Aerospace (Велика Британія). Його протестував льотчик-випробувач Джастін Пейнс. Компанія поки не оприлюднила відео польоту, але прозвітувала про його успішність.