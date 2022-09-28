Ученые нашли способ избавиться от ископаемого топлива из РФ. Солнечные батареи улучшили

Новая солнечная панель показала максимальную эффективность преобразования энергии — 30,1%.

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Исследователи из Нидерландов преодолели 30-процентный барьер в солнечных батареях. Это достижение поможет освоению солнечной энергии во всем мире и уменьшит зависимость от ископаемого топлива, пишет Progress in Photovoltaics.

Сегодня большинство солнечных панелей имеют максимальную эффективность преобразования энергии — 22%. Многие ученые ставили перед собой цель повысить этот показатель хотя бы до 30%. И некоторым сделать это удалось. Ученые из Нидерландов создали устройство из перовскита и кремния, которое использует солнечный спектр более эффективно.

Кремний хорошо работает со светом в видимом и инфракрасном спектре, а перовскиты могут использовать длину волны в ультрафиолетовом и видимом свете. Батарея состоит из кремниевых и перовскитных, при чем каждая из ячеек ячеек работает автономно. Одновременное функционирование ячеек повышая выходную мощность панели в целом.

Исследователи повысили эффективность полупрозрачной перовскитовой ячейки площадью 3х3 кв. мм до 19,7%. Под каждой такой ячейкой располагается кремниевый солнечный элемент шириной 20x20 кв. мм, а также прозрачный задний контакт, который позволял 93% ближнего инфракрасного света достигать нижней части батареи.

Кремниевые элементы также были оптимизированы, — их эффективность повысилась до 10,4%. Суммарно так называемая тандемная солнечная батарея работала с эффективностью в 30,1%.

Европейские исследователи также обнаружили, что сочетание перовскита с другими материалами и технологиями может повысить энергоэффективность более чем на 30%. Теперь, когда известны компоненты, необходимые для достижения этой отметки, ученые работают над тем, как масштабировать материалы и процессы и довести их до массового производства.

Фокус писал, что Xiaomi спроектировала аккумулятор и складную солнечную батарею. Устройства рекомендуется использовать вместе. Первый гаджет обладает мощностью 1800 Вт, а второй — 100 Вт.