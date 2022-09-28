Вчені знайшли спосіб позбавитися копалин палива з РФ. Сонячні батареї покращили

Нова сонячна панель показала максимальну ефективність перетворення енергії — 30,1%.

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Дослідники з Нідерландів подолали 30-відсотковий бар'єр у сонячних батареях. Це досягнення допоможе освоєнню сонячної енергії у всьому світі та зменшить залежність від викопного палива, пише Progress in Photovoltaics.

Сьогодні більшість сонячних панелей мають максимальну ефективність перетворення енергії — 22%. Багато вчених ставили собі за мету підвищити цей показник хоча б до 30%. І декому зробити це вдалося. Вчені з Нідерландів створили пристрій із перовськіту та кремнію, який використовує сонячний спектр ефективніше.

Кремній добре працює зі світлом у видимому та інфрачервоному спектрі, а перовськіти можуть використовувати довжину хвилі в ультрафіолетовому та видимому світлі. Батарея складається з кремнієвих і перовськітних, до того ж кожна з комірок працює автономно. Одночасне функціонування комірок підвищуючи вихідну потужність панелі загалом.

Дослідники підвищили ефективність напівпрозорого перовськітової комірки площею 3х3 кв. мм до 197%. Під кожною такою коміркою розташовується кремнієвий сонячний елемент завширшки 20x20 кв. мм, а також прозорий задній контакт, що дозволяв 93% ближнього інфрачервоного світла досягати нижньої частини батареї.

Кремнієві елементи також були оптимізовані, їх ефективність підвищилася до 10,4%. Сумарно так звана тандемна сонячна батарея працювала з ефективністю 30,1%.

Європейські дослідники також виявили, що поєднання перовськіту з іншими матеріалами і технологіями може підвищити енергоефективність більш ніж на 30%. Тепер, коли відомі компоненти, необхідні для досягнення цієї позначки, вчені працюють над тим, як масштабувати матеріали і процеси та довести їх до масового виробництва.

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