ВСУ получили 16 военных БПЛА: что известно о дронах и чем они помогут (видео)

На фронт прибудут дроны DJI Matrice 300, которые зарекомендовали себя, как отличные разведчики.

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Оперативное командование "Юг" сообщило на своей странице в Facebook, о том, что военные получили 16 дронов. Устройства помогут защитникам Украины "вести разведку, уничтожать врагов и беречь свои жизни".

"Благодарим проект "Армия дронов" и Министерство цифровой трансформации Украины за инициативу, каждого, кто донатит и помогает собрать для Украины армию дронов – за поддержку и участие в нашей совместной борьбе с врагом!", — говорится в сообщении.

На своем YouTube-канале Оперативное командование "Юг" выложило видео, где показаны беспилотные летательные аппараты, которые прибыли на передовую. Среди представленных моделей можно увидеть коммерческий дрон DJI Matrice 300, который используется в качестве "разведчика" и даже ударного БПЛА.

Промышленный квадрокоптер Matrice 300 славится своей камерой с тепловизором, которая может помочь обнаружить живую силу врага, а также технику. Устройство передает видео и фото высокого качества на большие расстояния (максимум 15 км). При этом передача данных зашифрована, а использование нескольких частот поочередно защищает от работы систем радио-электронной борьбы противника.

Функции ИИ дают возможность управлять дроном дистанционно и передавать ему неточные данные, которые он распознает и определит на карте, обозначив точное позиционирование того или иного объекта. Кроме пульта еще имеется приложение DJI FlightHub, дающее возможность делиться информацией между оператором и другими военными.

Основные технические характеристики:

максимальное время полета — 55 мин.,

максимальная высота — 7 км,

вес полезной нагрузки — 2,7 кг.

Ранее мы сообщали о том, что в РФ построят робота, чтобы отправить его на войну в Украину.