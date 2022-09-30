ЗСУ отримали 16 військових БПЛА: що відомо про дрони та чим вони допоможуть (відео)

На фронт прибудуть дрони DJI Matrice 300, які зарекомендували себе як відмінні розвідники.

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Оперативне командування "Південь" повідомило на своїй сторінці у Facebook, про те, що військові отримали 16 дронів. Пристрої допоможуть захисникам України "вести розвідку, знищувати ворогів і берегти свої життя".

"Дякую проєкту "Армія дронів" і Міністерству цифрової трансформації України за ініціативу, кожному, хто донатить і допомагає зібрати для України армію дронів, — за підтримку й участь у нашій спільній боротьбі з ворогом!" — ідеться в повідомленні.

На своєму YouTube-каналі Оперативне командування "Південь" виклало відео, де показані безпілотні літальні апарати, які прибули на передову. Серед представлених моделей можна побачити комерційний дрон DJI Matrice 300, який використовується як розвідник і навіть ударний БПЛА.

Промисловий квадрокоптер Matrice 300 славиться своєю камерою з тепловізором, яка може допомогти виявити живу силу ворога, а також техніку. Пристрій передає відео та фото високої якості на великі відстані (максимум 15 км). Водночас передача даних зашифрована, а використання кількох частот по черзі захищає від роботи систем радіоелектронної боротьби противника.

Функції ШІ дають можливість керувати дроном дистанційно та передавати йому неточні дані, які він розпізнає та визначить на карті, позначивши точне позиціонування того чи іншого об'єкта. Крім пульта, є додаток DJI FlightHub, що дає можливість ділитися інформацією між оператором та іншими військовими.

Основні технічні характеристики:

максимальний час польоту — 55 хв,

максимальна висота — 7 км,

вага корисного навантаження — 2,7 кг.

Раніше ми повідомляли про те, що в РФ збудують робота, щоб відправити його на війну в Україну.