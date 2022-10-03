Недорогие планшеты. Топ-10 моделей, которые скоро появятся на рынке (видео)

Купить недорогой и хороший планшет можно не только в Украине, но и на международных маркетплейсах. В обзоре Фокуса вы найдете бюджетные модели, которые вышли летом-осенью 2022 года.

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Фокус проанализировал новинки, поступившие на международный рынок, и выбрал для вас лучшие бюджетные планшеты 2022 года. В нашей подборке есть гаджеты для детей, которые подходят для игр и для учебы, небольшие модели с экранами 8 и 10 дюймов, и, конечно, планшеты со стилусами — удобные для людей творческих профессий.

Сколько стоит самый дешевый планшет? Китайские компании-ноунеймы могут предложить на aliexpress.com модели за $50, однако качество вам никто не гарантирует. Поэтому лучше покупать гаджеты проверенных брендов и обязательно у сертифицированных продавцов. Купить планшет в Украине недорого — вполне реально. Сети вроде "Алло", "Эльдорадо", "Фокстрот", "Комфи" предлагают широкий ассортимент. Если он вас не удовлетворит, поищите на "Розетке", "Пром", "Бигль", или же на глобальных маркетплейсах вроде amazon.com или ebay.com.

Xiaomi Redmi Pad: недорогая замена ноутбуку

Марка Xiaomi очень популярна в Украине, а потому скоро на прилавках появится новый гаджет Redmi Pad. Не заметить его невозможно, потому что линейка представлена в трех симпатичных цветах: Mint Green, Moonlight Silver и Graphite Grey. На мировой рынок поступят устройства с поддержкой 4G/LTE и без нее. Во втором случае гаджеты будут стоить чуть дешевле.

[ + – ] Краткий обзор Xiaomi Redmi Pad

Технические характеристики планшета Xiaomi Redmi Pad

Экран: 11,2 дюйма, 2К

Процессор: MediaTek MT8781, 8-ядерный, частота 2,2 ГГц

Оперативная память: 3 Гб или 4 Гб

Флеш-память: 64 Гб

Основная камера: 8 Мп

ОС: Android 12

Аккумулятор: 7800 мА·ч

Порт USB Type-C

Wi-Fi

Цена: €250

Honor Pad X8: хороший бюджетный планшет

Самый лучший недорогой планшет на сегодняшний день — это, пожалуй, Pad X8 от китайского бренда Honor. Его характеристики не хуже, чем у предыдущих моделей, однако его отличает металлический корпус и больший объем оперативной памяти — максимум 6 Гб.

[ + – ] Сравнение моделей Honor Pad X8 и Honor Pad X8 Lite

Технические характеристики планшета Honor Pad X8

Экран: 10,1 дюйма, 1920 х 1200 пикс.

Процессор: Helio G80, 8-ядерный, частота 2 ГГц

Оперативная память: 4 Гб или 6 Гб

Флеш-память: 64 Гб или 128 Гб

Фронтальная камера: 2 Мп

Основная камера: 5 Мп

Слот для microSD

ОС: Android 12 + Magic UI 4.0

Аккумулятор: 5100 мА·ч

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Цена: $170

Chuwi HiPad Max — дешево, но не сердито

Китайский производитель бюджетной техники Chuwi снова радует новинками. За относительно небольшие деньги пользователю предложат планшет с емким аккумулятором, 8 Гб оперативной памяти, экраном с большим разрешением, чем у гаджетов, о которых мы писали выше. Но и это еще не все: камеры оснащены более сильными сенсорами, имеются слоты для nano-SIM карт и поддержка 4G LTE, а также навигация в системах GPS, BeiDou, Galileo. Некоторые блогеры в своих видеообзорах называют Chuwi HiPad Max "клоном" популярного гаджета от Apple — iPad Pro.

[ + – ] Обзор Chuwi HiPad Max

Технические характеристики планшета Chuwi HiPad Max

Экран: 10,36 дюйма, 2000 х 1200 пикс.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный, частота до 2,4 Ггц

Оперативная память: 8 Гб

Флеш-память: 128 Гб

Фронтальная камера: 5 Мп

Основная камера: 8 Мп

Слот для microSD

ОС: Android 12

Аккумулятор: 7000 мА·ч

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Цена: $199

Недорогой планшет Nokia T10

HMD Global (ранее известная как Nokia) презентовала дешевый планшет Nokia T10. Аппарат даст возможность совершать звонки (поддерживает 4G-сети), слушать музыку (есть динамики и гнездо для наушников), имеет неплохой объем памяти, а еще у него очень стильный цвет корпуса — называется Ocean Blue.

[ + – ] Обзор планшета Nokia T10

Технические характеристики планшета Nokia T10

Экран: 8 дюймов, 1280 х 800 пикс.

Процессор: Unisoc T606, 8-ядерный, частота до 2,2 Ггц

Оперативная память: 3 Гб, 4 Гб

Флеш-память: 32 Гб, 64 Гб

Фронтальная камера: 2 Мп

Основная камера: 8 Мп

Слот для microSD

ОС: Android 12

Аккумулятор: 5250 мА·ч

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Цена: $160

Планшет для звонков Moto Tab G62

Не знаете, какой недорогой и хороший планшет купить? Обратите внимание на гаджет от Motorola. Компания не упускает возможности снова заявить о себе: она выпустила несколько новых линеек смартфонов, а теперь еще презентовала и планшеты. Для нашего обзора мы выбрали бюджетный планшет 10 дюймов Moto Tab G62, которая предложена пользователям в двух модификациях — с 4G LTE и без. Из дополнительных опций хотим выделить поддержку GPS, 4 динамика, 3,5-мм джек для проводных наушников.

[ + – ] Обзор Moto Tab G62

Технические характеристики планшета Moto Tab G62

Экран: 10,6 дюйма, 2000 х 1200 пикс.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный, частота до 2,4 Ггц

Оперативная память: 4 Гб

Флеш-память: 64 Гб

Фронтальная камера: 8 Мп

Основная камера: 8 Мп

Слот для microSD

ОС: Android 12

Аккумулятор: 7700 мА·ч

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Цена: $200, $230 (с 4G LTE)

Планшеты Amazon Fire HD 8 для всей семьи

Компания Amazon в 2022 году представила целую линейку планшетов под названием Fire HD 8, в которую вошли такие устройства, как Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids, Fire HD 8 Kids Pro. Две последние модели рассчитаны на детей, а первые — на взрослых. Детские гаджеты попроще в плане функционала и легче по весу. Так что купить недорогой планшет ребенку можно прямо на amazon.com.

Основной фишкой новинок Fire HD 8 и Fire HD 8 Plus стало увеличение производительности на 30% по сравнению с устройствами старшего поколения. Также разработчики уверяют, что гаджеты получили более прочные корпуса, лучше, чем у Apple iPad Mini.

[ + – ] Тестирование смартфонов Fire HD 8 (Plus)

Технические характеристики линейки Fire HD 8

Экран: 8 дюймов, 1280 х 800 пикс.

Процессор: 6-ядерный, частота 2 ГГц

Оперативная память: 2 Гб или 3 Гб

Флеш-память: 32 Гб или 64 Гб

Слот для расширения памяти: до 1 Тб

Фронтальная камера: 2 Мп

Основная камера: 5 Мп

Порт USB-C

Wi-Fi

поддержка Alexa

Цены: Amazon Fire HD 8 — $99,

Fire HD 8 Plus — $119,

Fire HD 8 Kids, Fire HD 8 Kids Pro — $149

Samsung Galaxy Tab A7

Южнокорейский производитель техники Samsung вывел на рынок бюджетный планшет Galaxy Tab A7 с графическим ускорителем Mali G52 MP2 GPU и поддержкой 4G/LTE (опция есть не у всех моделей, что сказывается на стоимости).

[ + – ] Обзор Galaxy Tab A7

Технические характеристики планшета Galaxy Tab A7

Экран: 10,4 дюйма, 2000 х 1200 пикс.

Процессор: Unisoc T618, 8-ядерный, частота 2 Ггц

Оперативная память: 3 Гб

Флеш-память: 32 Гб

Фронтальная камера: 5 Мп

Основная камера: 8 Мп

ОС: Android 11

Аккумулятор: 7040 мА·ч

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Цена: €200

Лучший бюджетный планшет со стилусом: LG Ultra Tab

Планшет Ultra Tab позиционируется компанией-разработчиком, как "середнячок". Большинство его характеристик совпадают с характеристиками Moto Tab G62, однако стоит устройство от LG на $100 больше. Из фишек мы можем выделить только ударопрочный корпус, отвечающий стандарту MIL-STD 810G. Устройство представлено только в одном цвете, типичном для планшетов, — сером.

[ + – ] Видеоблог о планшете LG Ultra Tab

Технические характеристики планшета LG Ultra Tab

Экран: 10,35 дюйма, 2000 х 1200 пикс.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерный, частота до 2,4 Ггц

Оперативная память: 4 Гб

Флеш-память: 64 Гб

Фронтальная камера: 5 Мп

Основная камера: 8 Мп

Слот для microSD

ОС: Android 12

Аккумулятор: 27,1 Вт·ч

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Стилус Wacom AES 2.0

Цена: $330

Планшет Xiaomi Pad 5 Pro — суперъемкий аккумулятор

Обновления коснулись и популярной модели Xiaomi Pad 5 Pro, выпушенной в прошлом году. Новинка стала более производительной, но больше всего радует емкость батареи, которая достигает 10 000 мА·ч. При этом гаджет заряжается от 0% до 100% чуть более часа — 68 мин. Это относительно недорогой планшет с большим экраном, однако он стоит своих денег, так как имеет основную тройную камеру, большой объем флеш- и оперативной памяти.

[ + – ] Распаковка Xiaomi Pad 5 Pro

Технические характеристики планшета Xiaomi Pad 5 Pro

Экран: 12,4 дюйма, 2,5K

Процессор: Qualcomm Snapdragon 870, 8-ядерный, частота до 2,4 Ггц

Оперативная память: 6 Гб, 8 Гб, 12 Гб

Флеш-память: 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб

Фронтальная камера: 20 Мп

Основная камера: трехсенсорная — 50 Мп, 2 Мп, 2 Мп

ОС: MIUI 13

Аккумулятор: 10 000 мА·ч

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

HDR10

Dolby Vision

Цена: $415, $490, $593 (в зависимости от объема памяти)

Onyx Boox Tab 8 — гибрид электронной книги и планшета

Onyx Boox — это китайский производитель электронных книг. Осенью 2022 года компания представила на рынке устройство под названием Tab 8, которое имеет характеристики как планшета, так и е-книги. Его сенсорный экран выполнен на основе технологии E-Ink, благодаря чему читать, писать от руки и рисовать будет куда удобнее, чем на дисплеях "классических" планшетов. Хотя, если вам не нравится эффект "шероховатости" E-Ink, можно поменять температуру цвета, сделав экран ярче.

[ + – ] Обзор Onyx Boox Tab 8

Технические характеристики Onyx Boox Tab 8

Экран: 7,8 дюймов, 1872 х 1404 пикс.

Процессор: Qualcomm Snapdragon, 8-ядерный

Оперативная память: 4 Гб

Флеш-память: 64 Гб

ОС: Android 11

Аккумулятор: 5000 мА·ч

Порт USB-C

Wi-Fi

Стилус

Цена: $410

Важно