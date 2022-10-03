Недорогі планшети. Топ 10 моделей, які скоро з'являться на ринку (відео)

Купити недорогий і хороший планшет можна не лише в Україні, а й на міжнародних маркетплейсах. В огляді Фокусу ви знайдете бюджетні моделі, які вийшли влітку-восени 2022 року.

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Фокус проаналізував новинки, що надійшли на міжнародний ринок, і вибрав для вас найкращі бюджетні планшети 2022 року. У нашій добірці є гаджети для дітей, які підходять для ігор і навчання, невеликі моделі з екранами 8 і 10 дюймів, і, звичайно, планшети зі стилусами — зручні для людей творчих професій.

Скільки коштує найдешевший планшет? Китайські компанії-ноунейми можуть запропонувати на aliexpress.com моделі за $50, але якість вам ніхто не гарантує. Тому краще купувати гаджети перевірених брендів та обов'язково у сертифікованих продавців. Купити планшет в Україні недорого — цілком реально. Мережі типу "Алло", "Ельдорадо", "Фокстрот", "Комфі" пропонують широкий асортимент. Якщо він вас не задовольнить, пошукайте на "Розетці", "Пром", "Бігль" або на глобальних маркетплейсах на кшталт amazon.com або ebay.com.

Xiaomi Redmi Pad: недорога заміна ноутбуку

Марка Xiaomi дуже популярна в Україні, тому скоро на прилавках з'явиться новий гаджет Redmi Pad. Не помітити його неможливо, тому що лінійка представлена у трьох симпатичних кольорах: Mint Green, Moonlight Silver і Graphite Grey. На світовий ринок надійдуть пристрої з підтримкою 4G/LTE без неї. У другому випадку гаджети коштуватимуть трохи дешевше.

[ + – ] Короткий огляд Xiaomi Redmi Pad

Технічні характеристики планшета Xiaomi Redmi Pad

Екран: 11,2 дюйми, 2К

Процесор: MediaTek MT8781, 8-ядерний, частота 2,2 ГГц

Оперативна пам'ять: 3 Гб чи 4 Гб

Флеш-пам'ять: 64 Гб

Основна камера: 8 Мп

ОС: Android 12

Акумулятор: 7 800 мА·год

Порт USB Type-C

Wi-Fi

Ціна: €250

Honor Pad X8: хороший бюджетний планшет

Найкращий недорогий планшет на сьогодні — це, мабуть, Pad X8 від китайського бренду Honor. Його характеристики не гірші, ніж у попередніх моделей, проте його відрізняє металевий корпус і більший обсяг оперативної пам'яті — максимум 6 Гб.

[ + – ] Порівняння моделей Honor Pad X8 та Honor Pad X8 Lite

Технічні характеристики планшета Honor Pad X8

Екран: 10,1 дюйми, 1920 х 1200 пікс.

Процесор: Helio G80, 8-ядерний, частота 2 ГГц

Оперативна пам'ять: 4 Гб або 6 Гб

Флеш-пам'ять: 64 Гб або 128 Гб

Фронтальна камера: 2 Мп

Основна камера: 5 Мп

Слот для microSD

ОС: Android 12 + Magic UI 4.0

Акумулятор: 5 100 мА·год

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Ціна: $170

Chuwi HiPad Max — дешево, але не сердито

Китайський виробник бюджетної техніки Chuwi знову тішить новинками. За відносно невеликі гроші користувачеві запропонують планшет з ємним акумулятором, 8 Гб оперативної пам'яті, екраном із більшою роздільною здатністю, ніж у гаджетів, про які ми писали вище. Але це ще не все: камери оснащені сильнішими сенсорами, є слоти для nano-SIM карт і підтримка 4G LTE, а також навігація у системах GPS, BeiDou, Galileo. Деякі блогери у своїх відеооглядах називають Chuwi HiPad Max "клоном" популярного гаджета від Apple — iPad Pro.

[ + – ] Огляд Chuwi HiPad Max

Технічні характеристики планшета Chuwi HiPad Max

Екран: 10,36 дюймів, 2000 х 1200 пікс.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерний, частота до 2,4 ГГц

Оперативна пам'ять: 8 Гб

Флеш-пам'ять: 128 Гб

Фронтальна камера: 5 Мп

Основна камера: 8 Мп

Слот для microSD

ОС: Android 12

Акумулятор: 7 000 мА·год

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Ціна: $199

Недорогий планшет Nokia T10

HMD Global (раніше відома як Nokia) презентувала дешевий планшет Nokia T10. Апарат дасть можливість здійснювати дзвінки (підтримує 4G-мережі), слухати музику (є динаміки та гніздо для навушників), має непоганий об'єм пам'яті, а ще має дуже стильний колір корпусу — називається Ocean Blue.

[ + – ] Огляд планшета Nokia T10

Технічні характеристики планшета Nokia T10

Екран: 8 дюймів, 1280 х 800 пікс.

Процесор: Unisoc T606, 8-ядерний, частота до 2,2 ГГц

Оперативна пам'ять: 3 Гб, 4 Гб

Флеш-пам'ять: 32 Гб, 64 Гб

Фронтальна камера: 2 Мп

Основна камера: 8 Мп

Слот для microSD

ОС: Android 12

Акумулятор: 5 250 мА·год

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Ціна: $160

Планшет для дзвінків Moto Tab G62

Не знаєте, який недорогий і хороший планшет купити? Зверніть увагу на гаджет від Motorola. Компанія не втрачає можливості знову заявити про себе: вона випустила кілька нових лінійок смартфонів, а тепер презентувала ще й планшети. Для нашого огляду ми вибрали бюджетний планшет 10 дюймів Moto Tab G62, який запропонований користувачам у двох модифікаціях — з 4G LTE і без. З додаткових опцій хочемо виділити підтримку GPS, 4 динаміки, 3,5-мм джек для дротових навушників.

[ + – ] Огляд Moto Tab G62

Технічні характеристики планшета Moto Tab G62

Екран: 10,6 дюймів, 2000 х 1200 пікс.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерний, частота до 2,4 ГГц

Оперативна пам'ять: 4 Гб

Флеш-пам'ять: 64 Гб

Фронтальна камера: 8 Мп

Основна камера: 8 Мп

Слот для microSD

ОС: Android 12

Акумулятор: 7 700 мА·год

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Ціна: $200, $230 (з 4G LTE)

Планшети Amazon Fire HD 8 для всієї родини

Компанія Amazon у 2022 році представила цілу лінійку планшетів під назвою Fire HD 8, до якої увійшли такі пристрої як Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids, Fire HD 8 Kids Pro. Дві останні моделі розраховані на дітей, а перші — на дорослих. Дитячі гаджети простіші в плані функціоналу та легші за вагою. Тому купити недорогий планшет дитині можна прямо на amazon.com.

Основною фішкою новинок Fire HD 8 та Fire HD 8 Plus стало збільшення продуктивності на 30% порівняно з пристроями старшого покоління. Також розробники запевняють, що гаджети отримали міцніші корпуси, краще, ніж в Apple iPad Mini.

[ + – ] Тестування смартфонів Fire HD 8 (Plus)

Технічні характеристики лінійки Fire HD 8

Екран: 8 дюймів, 1280 х 800 пікс.

Процесор: 6-ядерний, частота 2 ГГц

Оперативна пам'ять: 2 Гб чи 3 Гб

Флеш-пам'ять: 32 Гб або 64 Гб

Слот для розширення пам'яті: до 1 Тб

Фронтальна камера: 2 Мп

Основна камера: 5 Мп

Порт USB-C

Wi-Fi

підтримка Alexa

Ціни: Amazon Fire HD 8 — $99,

Fire HD 8 Plus — $119,

Fire HD 8 Kids, Fire HD 8 Kids Pro — $149

Samsung Galaxy Tab A7

Південнокорейський виробник техніки Samsung вивів на ринок бюджетний планшет Galaxy Tab A7 з графічним прискорювачем Mali G52 MP2 GPU та підтримкою 4G/LTE (опція є не в усіх моделей, що позначається на вартості).

[ + – ] Galaxy Tab A7

Технічні характеристики планшета Galaxy Tab A7

Екран: 10,4 дюйми, 2000 х 1200 пікс.

Процесор: Unisoc T618, 8-ядерний, частота 2 ГГц

Оперативна пам'ять: 3 Гб

Флеш-пам'ять: 32 Гб

Фронтальна камера: 5 Мп

Основна камера: 8 Мп

ОС: Android 11

Акумулятор: 7 040 мА·год

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Ціна: €200

Найкращий бюджетний планшет зі стилусом: LG Ultra Tab

Планшет Ultra Tab позиціонується компанією-розробником як "середнячок". Більшість його характеристик збігаються з характеристиками Moto Tab G62, проте коштує пристрій LG на $100 більше. Із фішок ми можемо виділити тільки ударостійкий корпус, що відповідає стандарту MIL-STD 810G. Пристрій представлений лише в одному кольорі, типовому для планшетів, — сірому.

[ + – ] Відеоблог про планшет LG Ultra Tab

Технічні характеристики планшета LG Ultra Tab

Екран: 10,35 дюймів, 2000 х 1200 пікс.

Процесор: Qualcomm Snapdragon 680, 8-ядерний, частота до 2,4 ГГц

Оперативна пам'ять: 4 Гб

Флеш-пам'ять: 64 Гб

Фронтальна камера: 5 Мп

Основна камера: 8 Мп

Слот для microSD

ОС: Android 12

Акумулятор: 27,1 Вт·год

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

Стилус Wacom AES 2.0

Ціна: $330

Планшет Xiaomi Pad 5 Pro — суперємний акумулятор.

Оновлення торкнулися і популярної моделі Xiaomi Pad 5 Pro, випущеної минулого року. Новинка стала продуктивнішою, але найбільше тішить ємність батареї, яка досягає 10 000 мА·год. При цьому гаджет заряджається від 0% до 100% трохи більше години — 68 хв. Це відносно недорогий планшет із великим екраном, проте він коштує своїх грошей, оскільки має основну потрійну камеру, великий обсяг флеш- та оперативної пам'яті.

[ + – ] Розпакування Xiaomi Pad 5 Pro

Технічні характеристики планшета Xiaomi Pad 5 Pro

Екран: 12,4 дюйми, 2,5K

Процесор: Qualcomm Snapdragon 870, 8-ядерний, частота до 2,4 ГГц

Оперативна пам'ять: 6 Гб, 8 Гб, 12 Гб

Флеш-пам'ять: 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб

Фронтальна камера: 20 Мп

Основна камера: трисенсорна — 50 Мп, 2 Мп, 2 Мп

ОС: MIUI 13

Акумулятор: 10 000 мА·год

Порт USB Type-C

Wi-Fi, Bluetooth

HDR10

Dolby Vision

Ціна: $415, $490, $593 (залежно від обсягу пам'яті)

Onyx Boox Tab 8 — гібрид електронної книги та планшета

Onyx Boox — це китайський виробник електронних книг. Восени 2022 року компанія представила на ринку пристрій під назвою Tab 8, який має характеристики як планшета, так й е-книги. Його сенсорний екран виконаний на основі технології E-Ink, завдяки чому читати, писати від руки та малювати буде набагато зручніше, ніж на дисплеях "класичних" планшетів. Хоча, якщо вам не подобається ефект "шорсткості" E-Ink, можна змінити температуру кольору, зробивши екран яскравішим.

[ + – ] Огляд Onyx Boox Tab 8

Технічні характеристики Onyx Boox Tab 8

Екран: 7,8 дюймів, 1872 х 1404 пікс.

Процесор: Qualcomm Snapdragon, 8-ядерний

Оперативна пам'ять: 4 Гб

Флеш-пам'ять: 64 Гб

ОС: Android 11

Акумулятор: 5 000 мА·год

Порт USB-C

Wi-Fi

Стилус

Ціна: $410

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