Робот жарит картошку фри быстрее и вкуснее, чем люди. Инженеры объяснили, почему (видео)

ИИ следит за тем, чтобы картошка, куриные наггетсы, луковые кольца были приготовлены идеально.

Related video

Компания Miso Robotics Inc. (Пасадена, США) выпустила робота Flippy 2, который обеспечивает процесс быстрой жарки картофеля, лука и других продуктов. Подробности рассказало издание reuters.com.

Flippy 2 — это роботизированная рука, управляемая камерами и искусственным интеллектом. Ее задача: достать замороженный картофель фри (или другие продукты) из холодильника, погрузить их в горячее масло, а затем положить готовый к употреблению продукт на поднос. Алгоритмы машинного обучения отвечают за то, чтобы прожарка была идеальной.

Робот может готовить несколько блюд одновременно, при чем, следуя разной рецептуре, что снижает потребность в обслуживающем персонале и существенно экономит время.

По словам гендиректора Miso Robotics Майка Белла, на разработку Flippy ушло 5 лет, прежде чем модель стала коммерчески доступной. Белл рекомендует рестораторам, которые хотят приобрести робота-повара, выставлять его на виду, чтобы он развлекал клиентов, которые снимают и фотографируют то, как он готовит. Такое "кулинарное шоу" может стать фишкой заведения.

Инженеры Miso наблюдают за работой роботов Flippy 2 в режиме реального времени на большом экране, что позволяет им мгновенно устранять любые возникающие проблемы. По словам Белла, несколько ресторанных сетей уже пользуются услугами устройств.

В Miso Robotics работает около 90 инженеров, которые совершенствуют прототипы и компьютерный код Flippy, а также робота следующего поколения — Sippy, который будет готовить напитки, принимать заказы от клиентов, наливать напитки, накрывать их крышками, вставлять соломинку и группировать их.

Ранее Фокус сообщал о том, что роботы от Superdroid Robots Mastiff помогают защитникам Украины в разминировании деоккупированных территорий.