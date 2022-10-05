Робот смажить картоплю фрі швидше та смачніше, ніж люди. Інженери пояснили, чому (відео)

ШІ стежить за тим, щоб картопля, курячі нагетси, цибулинні кільця були приготовлені ідеально.

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Компанія Miso Robotics Inc. (Пасадена, США) випустила робота Flippy 2, який забезпечує процес швидкої смаження картоплі, цибулі та інших продуктів. Подробиці розповіло видання reuters.com.

Flippy 2 — це роботизована рука, керована камерами та штучним інтелектом. Її завдання: дістати заморожену картопля фрі (або інші продукти) з холодильника, занурити їх у гарячу олію, а потім покласти готовий до вживання продукт на тацю. Алгоритми машинного навчання відповідають за те, щоб прожарювання було ідеальним.

Робот може готувати кілька страв одночасно, при чому, дотримуючись різної рецептури, що знижує потребу в обслуговуючому персоналі та суттєво економить час.

За словами гендиректора Miso Robotics Майка Белла, на розробку Flippy пішло 5 років, перш ніж модель стала комерційно доступною. Белл рекомендує рестораторам, які хочуть придбати робота-кухаря, виставляти його назагал, щоб він розважав клієнтів, які знімають та фотографують те, як він готує. Таке "кулінарне шоу" може стати фішкою закладу.

Інженери Miso спостерігають за роботою роботів Flippy 2 в режимі реального часу на великому екрані, що дозволяє їм миттєво усувати будь-які проблеми. За словами Белла, кілька ресторанних мереж користуються послугами пристроїв.

У Miso Robotics працює близько 90 інженерів, які вдосконалюють прототипи та комп'ютерний код Flippy, а також робота наступного покоління — Sippy, який готуватиме напої, прийматиме замовлення від клієнтів, наливатиме напої, накриватиме їх кришками, вставлятиме соломинку та групуватиме їх.

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